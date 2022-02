Elaris will im März 800 E-Autos ausliefern

Die Elektroauto-Marke Elaris aus Rheinland-Pfalz will laut eigenen Angaben im März 800 weitere Fahrzeuge ausliefern, nachdem die ersten 220 Autos Ende 2021 an Kunden übergeben wurden. Darunter sollen auch die ersten Exemplare des E-Kleinwagens Finn sein.

Bisher hat Elaris in Deutschland das E-SUV Beo und den Kleinwagen Pio ausgeliefert. Laut der aktuellen Mitteilung soll es sich bei der Hälfte der nun angekündigten 800 Fahrzeuge um den Finn handeln. Um welches Modell es sich bei den anderen 400 Fahrzeugen handelt, gibt Elaris in der Mitteilung nicht an. Elaris baut die Fahrzeuge nicht selbst, sondern bezieht sie von dem chinesischen Hersteller Dorcen.

Während es im ersten Quartal bei den nun angekündigten 800 Fahrzeuge bleiben dürfte, hat die Marke für das zweite Quartal deutlich höhere Ziele: Laut Elaris-CEO Lars Stevenson will die Marke bis Mitte des Jahres „mindestens 800 weitere Beo, 2000 weitere Finn und 1000 weitere Pio ausliefern“. Möglich machen sollen das unter anderem ein größeres Vertriebsnetz und einige Flottenkunden. „Wir finalisieren aktuell Vereinbarungen für große Flottenlieferungen an namhafte Kunden“, so Stevenson. „Wir sind sehr stolz, dass führende deutsche Unternehmen uns vertrauen und den Weg hin zur E-Mobilität mit uns gehen.“

Im Februar hatte Elaris angekündigt, mit dem Caro seinen ersten Transporter auf den Markt zu bringen. Das von Partner Asiastar hergestellte Modell soll laut den früheren Angaben ab Mitte des Jahres ausgeliefert werden. In der aktuellen Mitteilung macht Elaris keine aktuelleren Angaben zum Auslieferungsbeginn des Caro. Vertriebschef Matthias Heinz gibt aber an, dass das Interesse seit der Ankündigung im Februar „massiv“ sei.

