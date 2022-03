Ukrainischer Anbieter legt russische Ladestationen lahm

Ladestationen für Elektrofahrzeuge entlang der russischen Autobahn M11, die sich von Moskau nach Sankt Petersburg erstreckt, funktionieren derzeit nicht. Der Grund: Ein ukrainisches Unternehmen, das Teile für die Stromspender liefert, hat sie gehackt.

Die Ladestationen wurden nicht nur deaktiviert, sondern so programmiert, dass sie in der Laufschrift im Display pro-ukrainische Botschaften anzeigen. Der Betreiber ist ein russischer Energieversorger namens Rossetti, der die Ladegeräte nach eigenen Angaben über ein russisches Unternehmen gekauft hat. Dieser hatte vor dem Krieg allerdings Teile der Produktion an das Unternehmen AutoEnterprise ausgelagert, das im ukrainischen Charkiw sitzt.

Tesla ermöglicht es unterdessen vor dem Hintergrund der russischen Invasion in der Ukraine, ausgewählte Supercharger in Teilen Polens, der Slowakei und Ungarns nahe der Ukraine kostenlos zu nutzen. Die entsprechenden Supercharger-Standorte wurden auch für Elektroautos anderer Marken geöffnet.

Derweil hat Elon Musk wie vom ukrainischen Vize-Premierminister Michail Fedorow gefordert, das Starlink-Satellitennetzwerk für die Ukraine aktiviert. Mit dem Satelliten-Internet soll die Versorgung mit Informationen ermöglicht werden, da Teile der landgestützten Kommunikations-Infrastruktur zerstört wurden. Fedorow tweetete auch ein Bild von einem Lkw mit Starlink-Empfängern, der bereits in der Ukraine angekommen ist.

