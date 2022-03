Alina Hain wird zweite Geschäftsführerin der NOW GmbH

Alina Hain übernimmt zum 25. April 2022 die Position der Geschäftsführerin und des Chief Operating Officers der NOW GmbH. Sie leitet damit das Unternehmen gemeinsam mit Kurt-Christoph von Knobelsdorff, der als Sprecher der Geschäftsführung agiert.

Die gebürtige Polin ist ausgebildete Volljuristin und derzeit noch als Verwaltungsleiterin des Leibniz-Instituts für Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ) in Großbeeren/Brandenburg tätig.

„Das Ziel einer klimaneutralen Gesellschaft begeistert mich. Ich bin überzeugt, dass es erreicht werden kann, wenn alle ihren Beitrag dazu leisten. Die NOW GmbH ist in meinen Augen ein zentraler Akteur für die Energiewende im Verkehrssektor“, teilt Alina Hain mit, die das Unternehmen gemeinsam mit Kurt-Christoph von Knobelsdorff leiten wird. „Alina Hain kommt als COO der NOW GmbH in einer Phase des substanziellen Um- und Ausbaus des Unternehmens an Bord. Die wachsende politische Bedeutung nachhaltiger Mobilität im Kontext des Klimaschutzes hat zur Vergrößerung des thematischen Portfolios und in der Folge des NOW-Teams geführt, das nunmehr über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vier Standorten umfasst. Neben der inhaltlichen Arbeit gilt es aktuell eine ganze Reihe an organisatorischen Herausforderungen zu meistern, zu denen auch die Integration einer Vielzahl neuer Kolleginnen und Kollegen gehört. Der Aufsichtsrat freut sich, mit Alina Hain eine erwiesene Fachfrau gewonnen zu haben, die sicher auch persönlich sehr gut zur NOW und ihrer Kultur passen wird“, ergänzt Heike Seefried, Vorsitzende des Aufsichtsrates.

Die NOW GmbH ist ein Unternehmen des Bundes, das die Bundesregierung in ihren klima- und industriepolitischen Zielen unterstützt. Mit einem Schwerpunkt auf Mobilität koordiniert sie Förderprogramme für Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Technologie, alternative Antriebe und Kraftstoffe, steuert mit der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland und berät die Bundesregierung in Fragen nachhaltiger Mobilität.

