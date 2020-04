Kurt-Christoph von Knobelsdorff leitet NOW GmbH

Der Aufsichtsrat der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW GmbH) hat Kurt-Christoph von Knobelsdorff zum neuen Geschäftsführer sowie zum Sprecher der Geschäftsführung ernannt.

Der 52-jährige Volkswirt war zuletzt Abteilungsleiter im Wirtschafts- und Energieministerium Brandenburgs, zuvor hatte er leitende Funktionen im Berliner Senat und im Wirtschaftsministerium Schleswig-Holstein inne. Weitere berufliche Stationen außerhalb der Politik waren beim DIHK und beim Verband der Familienunternehmer.

Er folgt damit auf Klaus Bonhoff, der als Abteilungsleiter für Grundsatzangelegenheiten ins Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) wechselte. Bonhoffs Wechsel fand jedoch bereits im Sommer 2019 statt, die Vakanz in der Geschäftsführung dauerte also viele Monate.

In der kurzen Mitteilung, die nahezu wortgleich von der NOW GmbH und dem Bundesverkehrsministerium veröffentlicht wurde, kommen weder von Knobelsdorff noch Verkehrsminister Andreas Scheuer zu Wort.

NOW koordiniert und steuert das Nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP) der Bundesregierung und die Förderrichtlinien Elektromobilität sowie Ladeinfrastruktur (LIS) des Bundesverkehrsministeriums. Zum Jahreswechsel wurde die NOW durch das Bundesverkehrsministerium mit der Errichtung der Leitstelle Ladeinfrastruktur beauftragt. Seit Anfang des Jahres unterstützt die NOW GmbH das Ministerium zudem bei der weiteren Entwicklung des Nationalen Kompetenznetzwerkes für nachhaltige Mobilität (NaKoMo).

now-gmbh.de, bmvi.de