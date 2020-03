NOW GmbH unterstützt NaKoMo-Netzwerk

Ab sofort unterstützt die NOW GmbH das Bundesverkehrsministerium beim weiteren Aufbau des Nationalen Kompetenznetzwerks für Mobilität (NaKoMo). Der Auftrag des BMVI: NaKoMo soll „zu einer wesentlichen Austausch- und Arbeitsplattform für Kommunen“ ausgebaut werden.

So beschreibt die NOW GmbH in einer Mitteilung ihre neue Aufgabe. Konkrete Projekte werden dort allerdings noch nicht genannt.

Das NaKoMo-Netzwerk wurde im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft 2017-2020“ eingerichtet und richtet sich an Bund, Länder und Kommunen. Über das Netzwerk sollen die jeweiligen Behörden einfacher Informationen austauschen und Erfahrungen teilen können – mit dem Ziel, den Aufbau emissionsfreier Mobilität in den Kommunen effizienter zu gestalten und schneller umzusetzen. Über die neue Partnerschaft mit der NOW GmbH hätten die NaKoMo-Teilnehmer nun unter anderem Zugang zu über 200 kommunalen Verkehrsprojekten, welche die NOW GmbH bereits im Auftrag des BMVI erarbeitet hat.

„Mit Hilfe von Workshops, Konferenzen, Arbeitsgruppen und einer umfangreichen Online-Plattform für Vertreter von Kommunen arbeiten wir die praktischen Chancen der Digitalisierung für eine bessere Mobilität heraus und bringen unsere Expertise ein, etwa zum Aufbau von Infrastrukturen für Batterie- oder Brennstoffzellenfahrzeuge in der Region oder zur Umstellung von Fahrzeugflotten im ÖPNV oder in kommunalen Betrieben“, schreibt jetzt die NOW GmbH.

Zu den Projekten, die im Rahmen des NaKoMo-Netzwerks bereits umgesetzt wurden (bzw. noch laufen) gehören etwa eine Mobility-as-a-Service-Plattform mit Kundenanwendung, ein Verkehrsmanagement für Hannover, eine multifunktionale Routing-App, in die Leihfahrräder und -Pedelecs eingebunden werden sowie die Entwicklung der „Mobilitätspunkte“ in Dresden, die Straßenbahn, Bus, Carsharing und Leihfahrrad sowie Ladesäulen für Elektroautos vereinen.

now-gmbh.de, nakomo.de