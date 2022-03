Schweden: Wattif EV und Smart Parkering Sverige planen Ladepunkte an 250.000 Parkplätzen

Wattif EV und Smart Parkering Sverige wollen das Laden von Elektroautos auf 250.000 Parkplätzen in Schweden ermöglichen. Noch in diesem Jahr sollen Tausende von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Betrieb genommen werden.

Das sieht ein kürzlich unterzeichneter Kooperationsvertrag beider Unternehmen vor. Bei den geplanten Parkplätzen handelt es sich um nahezu alle Flächen, die von Smart Parkering Sverige verwaltet werden, was nach Angaben des Unternehmens derzeit mehr als 250.000 Parkplatz-Stellflächen in Schweden umfasst.

Wattif EV ist ein Komplettanbieter für E-Mobilität, der in Norwegen gegründet wurde und aktuell mit rund 70 Mitarbeitern in Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland, Deutschland, den Niederlanden, Irland und Großbritannien tätig ist.

„In nur wenigen Jahren werden die meisten Autos in Europa elektrisch sein. Unser Ziel ist es, die Elektrifizierung des globalen Parkens zu beschleunigen, indem wir überall einen problemlosen Zugang zur Ladeinfrastruktur ermöglichen“, sagt Robert Svendsen, CEO von Wattif. „Der Vertrag mit Smart Parkering Sverige ist für uns die ideale Basis, um Elektro-Ladepunkte zu bauen und zu betreiben, um so die Nachfrage auf den 250.000 Parkplätzen von Smart Parkering Sverige zu decken.“

Fatih Gencer, CEO von Smart Parkering Sverige, ergänzt, dass die „gesamte Produkt- und Softwarelösung perfekt unseren Anforderungen“ entspreche. „Die Verfügbarkeit von E-Ladestationen erhöht den Wert unserer Parkplätze“, sagt Gencer. „Hier bieten wir den Kunden die Möglichkeit, sowohl zu parken als auch zu laden, egal wo und wie lange sie mit ihrem Fahrzeug stehen.“

Schweden bezeichnet Wattif als passendes erstes Ziel-Land, da die „Dichte an Elektrofahrzeugen dort relativ gering ist und in den nächsten Jahren ein explosives Wachstum erwartet wird“. Gleichzeitig baue man „eine sehr große Marktpräsenz in den anderen Hauptmärkten in Mitteleuropa und Großbritannien auf“ – ins Detail geht das Unternehmen hier aber nicht.

Zur Art der in Schweden geplanten Ladepunkte macht Wattif noch keine Angaben, bei dem Fokus auf Parkplätze dürfte es sich aber vorrangig um AC-Lader handeln. Die Software-Lösung des Unternehmens sei zwar Hardware-unabhängig und „mit einer breiten Palette an verfügbarer Hardware kompatibel“. Beim Aufbau neuer Anlagen hält es Wattif aber für besser, die „ideale Hardware für Ihren Parkplatz“ selbst auszuwählen.

Bei der Benutzeroberfläche für den Endkunden handelt es sich um eine „einfach zu bedienende Website, die über einen einfachen Scan am Ladegerät aufgerufen werden kann“. Dort kann der Nutzer die gewünschte Ladedauer und Zahlungsmethode auswählen – dann wird auch anhand der Dauer der Preis angezeigt, „damit es keine Überraschungen gibt“. Über die Website kann die Lade-Sitzung entweder verlängert oder auch vorzeitig beendet werden.

