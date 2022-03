Tesla bereitet weiteren Aktiensplit vor

Tesla hat bestätigt, dass das Unternehmen einen weiteren Aktiensplit plant. Wie der Elektroauto-Hersteller mitteilt, wird er seine Aktionäre bei der nächsten Hauptversammlung hierfür um Zustimmung bitten.

Tesla hatte seine Aktie bereits 2020 gesplittet. Der Firmenwert ändert sich durch den Aktiensplit nicht – da sich aber der Firmenwert auf deutlich mehr Aktien verteilt, verfügt jede Aktie nur über einen geringeren Anteil am Unternehmen. Damit ist die Aktie auch automatisch weniger wert.

Damals wurde die Aktie im Verhältnis 1:5 gesplittet, es wurde also jedem Aktionär eine Dividende von vier zusätzlichen Stammaktien für jede gehaltene Aktie ins Depot gebucht. Statt einer Aktie mit einem Wert von 1.000 Dollar hatte der Anleger danach fünf Aktien je 200 Dollar Wert im Depot, um ein Beispiel zu nennen.

Tesla will ask shareholders to vote at this year’s annual meeting to authorize additional shares in order to enable a stock split.

