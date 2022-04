Wie die WLTP-Reichweite von Elektroautos ermittelt wird

+ Premium

Wer bietet mehr? Renault gibt die Reichweite der Zoe mit 395 Kilometern an. Beim Volkswagen ID.4 sind es 517 Kilometer. Und Tesla nennt fürs Model 3 Long Range 602 Kilometer. Wir wissen, dass solche Strecken unter günstigen Bedingungen möglich sind. Trotzdem sind die Autohersteller vorsichtig und machen Einschränkungen.

Bei Kälte, so schreibt es zum Beispiel Renault, könnte die Reichweite auf 250 Kilometer sinken. Das ist eine Folge des Verhaltens der Zellchemie bei niedrigen Temperaturen. Viel wichtiger fürs Verständnis der offiziellen Reichweite als diese elektrochemische Selbstverständlichkeit aber ist das Verfahren, in dem die Werksangabe ermittelt wird. Es ist in der Worldwide harmonized Light Vehicle Test Procedure (abgekürzt WLTP) festgelegt, und es ist anders als jenes zur Feststellung des Stromverbrauchs.

In der alten Welt der Verbrennungsmotoren hat man noch selbst gerechnet. Wenn das Tankvolumen für den Dieselkraftstoff 80 Liter und der Verbrauch sechs Liter pro 100 Kilometer beträgt, macht das 1.334 Kilometer, bis der letzte Tropfen durch die Einspritzdüsen gepustet wurde. Diese Kalkulation lässt sich eigentlich auf Elektroautos übertragen: Batteriekapazität durch Stromverbrauch gleich Aktionsradius.

Weitgehende Konstantfahrt mit 100 km/h

Der WLTP aber funktioniert anders. Vereinfacht – und keineswegs zugespitzt – gesagt ist der WLTP-Wert das Ergebnis einer Konstantfahrt mit 100 km/h, die lediglich auf gut 62 Kilometern von wechselnden Geschwindigkeiten unterbrochen wird. Hier liegt die Ursache für die optimistischen Aussagen in den Konfiguratoren.

Schauen wir auf die Details:

Der übliche WLTP-Zyklus zur Verbrauchsermittlung ist in vier Teilbereiche untergliedert: Low, Medium, High und Extra High. Vier Worte, die für das jeweilige Geschwindigkeitsniveau stehen. Aber selbst in Extra High wird nur für wenige Sekunden die Spitzengeschwindigkeit von 131,3 km/h erreicht. Ein Testfahrer fährt die Tempovorgaben dieses WLTP-Zyklus auf einem Rollenprüfstand bei definierten und reproduzierbaren Laborbedingungen ab. Die Strecke beträgt 23,262 km und die Durchschnittsgeschwindigkeit 46,5 km/h.

Im Anschluss, und hier beginnen die Unterschiede zwischen dem Verfahren zur Verbrauchsermittlung und dem zur Reichweitenermittlung, werden die Abschnitte Low und Medium wiederholt. Diese Kombination aus Low und Medium wird City-Zyklus genannt. Einschub: Ja, in diesem langsamen City-Zyklus werden auch die gesetzlichen Messwerte für die Mindestreichweite von Plug-in-Hybriden erhoben. Zurück zu den Elektroautos: Auf die 23,262 km addieren sich so weitere 7,851 km. Macht in Summe 31,113 km. Diese Abfolge aus ganzem WLTP-Zyklus plus City-Zyklus ergibt das erste Segment der Reichweitenmessung. Das dritte Segment ist identisch; eine Wiederholung des ersten.

Das zweite Segment ist eine Konstantfahrt mit 100 km/h. Eine zeitliche oder kilometrische Länge ist nicht vorgeschrieben. Allerdings soll nach dem dritten Segment nur noch ein Ladestand der Batterie (abgekürzt SoC für State of Charge) von zehn Prozent enthalten sein. Die erste Konstantfahrt kann folglich in Abhängigkeit der gesamten Batteriekapazität mehrere hundert Kilometer (!) lang sein. Die Prüfung wird abgebrochen und gilt als abgeschlossen, wenn im vierten Segment mehr als vier Sekunden die 100 km/h-Marke unterschritten wird. Währenddessen wird der Stromverbrauch an Bord und in jedem Teilzyklus gemessen, woraus sich wiederum die Reichweite für die Werksangabe ergibt.

Gesetzgeber sollte mehr Klarheit schaffen

Aus diesen Vorgaben für die WLTP-Reichweitenermittlung lassen sich mehrere Schlüsse ziehen:

Typische Autobahngeschwindigkeiten werden kaum oder nicht abgebildet. Hier ergeben sich wegen des Luftwiderstands die größten Abweichungen zum WLTP. Eine günstige Aerodynamik, also ein niedriger cW-Wert sowie eine geringe Stirnfläche wie etwa beim Mercedes EQS oder dem Tesla Model 3, sind die besten Voraussetzungen, um lange Autobahnetappen bewältigen zu können.

Weil die Segmente 1 und 3 im Testverfahren gleich sind, die verbrauchsschonende Konstantfahrt aber mit steigender Batteriekapazität immer länger wird, wirkt sich eine hohe Batteriekapazität zusätzlich positiv auf die WLTP-Angabe aus.

Es ist gut und richtig, dass einige Autohersteller individuelle Reichweitenrechner auf ihren Websites bereitstellen. Aber auch der Gesetzgeber ist gefordert, um mehr Transparenz zu schaffen.

Dass die Bedingungen auf dem Rollenprüfstand ideal sind, also zum Beispiel bei Temperaturen über 20 Grad und im Regelfall mit den schmalsten bestellbaren Reifen und dass wie gehabt mit abgeschalteter Klimaanlage gefahren wird, kommt hinzu.

Kern der Verzerrung aber ist die Tatsache, dass das WLTP-Verfahren zur Reichweitenermittlung eine nahezu durchgehende 100 km/h-Tour ist.