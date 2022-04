So schickten die Autobauer ihre Kunden und Fans in den April

Auch in diesem Jahr haben wir wieder einige Aprilscherze im Bereich E-Mobilität gefunden: Teslas können dank Power-Over-Air-Adapter des Amateurfunk-Spezialisten WiMo ohne Kabel geladen werden. Tesla plant zudem ein Joint Venture für E-Traktoren sowie eine Bitcoin-Fabrik in Grünheide. Und MG Motor UK kündigt mit MG Carfume einen Duft an „für den Elektrofahrer, der teuer riechen möchte und den Geruch von CO2-Emissionen am Morgen liebt“.

wimo.com (Adapter), fwi.co.uk (Traktoren), btc-echo.de (Bitcoin), twitter.com (Parfüm)