Charge Amps nimmt 15 Millionen Euro ein

Der schwedische Ladetechnik-Anbieter Charge Amps hat eine Investition abgeschlossen und dabei rund 15 Millionen Euro von Investoren eingenommen. Die Finanzierung erfolgt im Vorfeld des für dieses Jahr geplanten Börsengangs.

Die 150 Millionen Schwedischen Kronen wurden als Privatplatzierung eingenommen. Daran haben sich laut der Mitteilung die bestehenden Aktionäre OK ekonomisk förening, Skellefteå Kraft und Swedbank Robur beteiligt sowie drei neue Investoren: Concejo AB, LMK und Quinary Investment. Mit der Investition erhöht sich die bisherige Gesamtfinanzierung auf 358 Millionen SEK oder umgerechnet 34,7 Millionen Euro.

Die nun eingenommenen Mittel sollen zum einen in die Produktentwicklung fließen, zum anderen sollen sie „ für den weiteren Ausbau der europäischen Präsenz“ verwendet werden, um die Geschäftsaktivitäten vor dem geplanten Börsengang auszubauen. Details zu dem IPO werden in der Mitteilung nicht genannt.

Das 2012 gegründete Unternehmen setzt bei seinen Geräten auf eine Kombination aus skandinavischem Design, ausgeprägter Robustheit, nachhaltigen Materialien und digitalen Funktionen. Zum Portfolio gehört die WLAN-fähige Wallbox „Halo“ mit 3,7 bis 11 kW und einer Zusatzsteckdose z.B. für E-Bikes oder die Motorheizung. Das Gerät soll mit seinen kompakten Maßen und einem 7,5 Meter langen Kabel punkten. Charge Amps bezeichnet Halo als seinen Bestseller. Die größere Ladestation namens Aura verfügt dagegen über zwei Ladepunkte und eine Ladeleitung von bis zu 22 kW.

Neben den Ladestationen, von denen das Unternehmen nach eigenen Angaben bisher 100.000 Exemplare in 15 Ländern verkauft hat, entwickelt Charge Amps auch Ladekabel und spezielle Cloud-Software für den Betrieb der Ladepunkte in Haushalten, Büros und öffentlichen Einrichtungen. Charge Amps hatte im vergangenen Jahr seinen Markteintritt in Deutschland verkündet.

„Es ist fantastisch, dass wir weiterhin die Unterstützung unserer hervorragenden bestehenden Aktionäre haben und gleichzeitig neue Investoren auf unserer Reise willkommen heißen können“, sagt Charge-Amps-CEO Anders Bergtoft. „Im vergangenen Jahr haben wir unser Ziel erreicht, in ganz Europa neue Märkte zu erschließen und unser Wachstum in den nordischen Ländern fortzusetzen.“

Quelle: Info per E-Mail