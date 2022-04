Pepper Motion schließt Serie-A-Finanzierung ab

Der Elektro-Umrüster Pepper Motion hat seine Series-A Finanzierungsrunde in Höhe von knapp 30 Millionen Euro mit Lennertz & Co. als Lead-Investor und Würth als strategischem Investor abgeschlossen.

Neben den laufenden Forschungs- und Entwicklungsprojekten für die Weiterentwicklung der unternehmenseigenen Technologien soll das Kapital insbesondere den Hochlauf der Serienfertigung mit strategischen Partnern sowie die bereits gestartete Phase des Markteintritts in weitere europäische Länder unterstützen, wie Pepper mitteilt. Seit Oktober 2021 ist Pepper in Österreich aktiv, seit März 2022 in Frankreich.

Die Gründungsinvestoren Friedrich & Wagner Holding haben sich ebenfalls beteiligt und seien mit ihrem erneuten Investment „weiterhin klarer Mehrheitseigentümer der Gesellschaft“. Die genauen Anteile (auch der neuen Investoren) nennt Pepper in der Mitteilung nicht, die Friedrich & Wagner Holding soll aber auch mehr als 80 Prozent kommen.

„Der Proof of Concept ist mit unseren Fahrzeugen und den etrofit Elektrifizierungs-Kits seit langem erbracht“, sagt Andreas Hager, Geschäftsführer der Pepper Motion GmbH. „Wir führen die internationale Retrofitting-Branche als Trendsetter an und setzen die Maßstäbe für German Engineering, Innovation und Qualität, auf die Fuhrparkbetreiber in den Bereichen ÖPNV und Transport/Logistik vertrauen können.“

„Wir sind von der Einzigartigkeit und dem Erfolg der Pepper-eigenen Technologie überzeugt“, sagt Christian Wagner von der Friedrich & Wagner Holding. „2030 werden wir über eine halbe Milliarde Nutzfahrzeuge auf den Straßen haben – mit unseren nachhaltigen Lösungen wollen wir einen maßgeblichen Anteil davon elektrifizieren.“

