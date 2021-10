Pepper Motion expandiert nach Österreich

Der Umrüst-Experte Pepper hat mit der Pepper Motion Austria GmbH eine neue Tochtergesellschaft gegründet. Mit einer eigenen Tochter erhofft sich Pepper eine bessere Marktpräsenz – der Vertrieb wird aber nicht die Hauptaufgabe der neuen GmbH sein.

Die Österreich-Tochter mit Sitz in Wien wird von den beiden Geschäftsführer Manfred Heidegger und Andreas Hager geleitet. Heidegger und Hager sollen in der österreichischen Hauptstadt die GmbH zu einem „neuen Entwicklungszentrum für innovative Elektrifizierungsprojekte im Nutzfahrzeugsektor“ aufbauen, wie Pepper Motion mitteilt.

Fokus der Entwicklung des achtköpfigen Ingenieurs-Teams soll die Software sein, von Wien aus wird künftig auch die Softwareentwicklung der gesamten Pepper-Gruppe koordinierend geleitet. Passend zur Software, die das Unternehmen als „das zentrale Element in der pepper-eigenen Technologie“ bezeichnet, sollen in Wien auch die zugehörigen Steuergeräte entwickelt werden.

Wien wird aber kein reiner Entwicklungsstandort: Man werde sich vor Ort auf Umrüstprojekte zur Elektrifizierung von Lkw fokussieren, so Pepper. Folglich sollen die E-Busse offenbar an anderen Firmenstandorten umgerüstet werden.

– ANZEIGE –

„Wir werden den personellen Aufbau in allen Entwicklungsbereichen forcieren, um unseren ambitionierten Zielen gerecht zu werden. Als Technologie- und Forschungsstandort bietet Wien hierfür die idealen Voraussetzungen“, so Manfred Heidegger, der die Geschäfte vor Ort leiten wird. „Wir haben in Österreich bereits Kunden für uns gewinnen können. Ein elektrifizierter Lkw ist im Raum Graz bei der Spedition Temmel im Einsatz. Außerdem wurden bei ausgewählten Kunden erste Testfahrten mit einem etrofit Bus im Linienverkehr durchgeführt.“

Heidegger ist neu bei Pepper Motion: Der 43-Jährige war seit 2015 Geschäftsführer der österreichischen In-Tech-Niederlassung. Dort gestaltete er den konsequenten Ausbau des in-tech Dienstleistungsportfolios hin zu ganzheitlichen Systems-/Software- und Safety-Lösungen für die Branchen Bahntechnik, Machinery und Automotive.

peppermotion.com