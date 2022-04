TVR kündigt E-Sportwagen für 2024 an

Die britische Sportwagenmarke TVR plant für 2024 einen rein elektrischen Ableger seines V8-Modells Griffith in limitierter Auflage sowie ein zweites, noch nicht näher bezeichnetes Elektromodell.

Das gab TVR im Rahmen einer Sponsoring-Partnerschaft mit der Elektro-Rennserie Formel E bekannt. Der bislang für seine Benzin-betrieben Sportwagen bekannte Hersteller wird Titelsponsor des ePrix in Monaco Ende April sowie der beiden Rennen on London Ende Juli.

Die Partnerschaft mit der Rennserie markiert laut TVR „einen Wendepunkt in der strategischen Ausrichtung des legendären britischen Hochleistungssportwagenherstellers, da sie ihre Pläne zur Elektrifizierung der Marke beschleunigen“. Nähere Details zu dem elektrischen TVR Griffith, der sonst von einem Ford-V8 angetrieben wird, sind aber noch nicht bekannt.

Es wird lediglich vermutet, dass die Elektroversion etwas stärker sein wird als der rund 368 kW starke Benziner. Damit soll das höhere Gewicht der Batterie kompensiert werden. In diesem Zuge soll es auch Änderungen an der Fahrwerkabstimmung geben, um nicht nur der zusätzlichen Leistung, sondern auch dem tieferen Schwerpunkt gerecht zu werden. Wie groß die Änderungen an der Karosserie ausfallen, ist nicht bekannt – zumindest auf die hinter den Vorderrädern angebrachten Endrohre kann der Elektro-TVR verzichten.

Die Ankündigung folgt auf die Gründung eines Joint Ventures zwischen TVR und dem südamerikanischen Lithium-Bergbauunternehmen Ensorcia Metals – ohne die Produktion eines eigenen E-Autos ergäbe ein solch ein Gemeinschaftsunternehmen wenig Sinn. Das Joint Venture soll sowohl zur Finanzierung der Produktion des Griffith als auch zur Gewährleistung einer Versorgung mit Batterien für künftige elektrische TVR-Modelle dienen.

TVR soll dem Magazin „Autocar“ zufolge kurz davor stehen, in eine neue Fabrik in der Nähe von Cardiff zu ziehen. Das dürfte auch die Produktionsbasis für die kommenden Elektromodelle werden. Die Autos sollen dort in einem besonders schlanken Herstellungsprozess gefertigt werden.

