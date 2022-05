Estrima zeigt kleines E-Leichtfahrzeug Birò

Der italienische Kleinstwagen-Hersteller Estrima wird mit dem Birò das nach eigenen Angaben weltweit kleinste, 100 Prozent elektrisch betriebene Vier-Rad-Elektro-Leichtfahrzeug erstmals in Deutschland vorstellen.

Je nach Variante schafft der Birò eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern und eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 60 km/h. Letztgenannter Wert gilt für die nach der Kategorie L7e zugelassene Version, die L6e-Version ist gemäß der Einstufung maximal 45 km/h schnell. Den Verbrauch gibt das Unternehmen mit nur vier bis fünf Kilowattstunden auf 100 Kilometer an. Geladen wird an einfachen Schuko-Steckdosen.

Die Besonderheit im Vergleich zu anderen Elektro-Leichtfahrzeugen ist nicht der Antrieb (da die Eckdaten ohnehin reglementiert sind), sondern die Karosserie. Der Birò ist nochmals kleiner als Fahrzeuge wie der Renault Twizy oder Seat Mó. Während bei den genannten Fahrzeugen Fahrer und Beifahrer hintereinander sitzen, sind die Sitze im Birò nebeneinander angeordnet, womit das Fahrzeug kürzer werden kann. Estrima gibt an, dass der Flächenverbrauch bei nur 1,8 Quadratmetern liegt – statt eines Autos könnten vier Birò auf der gleichen Fläche parken.

Da die Kabine abgesehen von dem Stahlrahmen nur aus transparenten Elementen besteht, soll die Rundumsicht im Stadtverkehr sehr gut sein – Estrima spricht von einer 345-Grad-Sicht. Trotz der kompakten Maße soll der Zweisitzer noch bis zu 300 Liter Stauraum bieten.

Dass die Kabine und nicht der E-Antrieb das Herzstück des Fahrzeugs ist, liegt auch an der Historie von Estriam. Die italienische Firma hat ihre Wurzeln in der Entwicklung von Sicherheitskabinen für landwirtschaftliche und Industriefahrzeuge.

Der Birò ist bereits in den Niederlanden, Italien und Frankreich im Einsatz und wird auf der Messe polisMobility in Köln (18. bis 21. Mai) erstmals in Deutschland präsentiert. Am City Hub der Messe am Rudolfsplatz soll das Fahrzeug von Interessenten getestet werden können.

Quelle: Info per E-Mail