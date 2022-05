Mit dem E-Auto besonders hoch hinaus

Das haben sich Rainer Zietlow und sein Team gewagt: Sie konnten mit 5.816 Höhenmetern einen Guinness-Weltrekord für Elektrofahrzeuge aufstellen. Mit einem VW ID.4 GTX ging es dazu auf die weltweit höchste, noch befahrbare Minenstraße am Vulkan Uturuncu in Bolivien.

