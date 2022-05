DeLorean enthÃ¼llt Elektro-FlÃ¼geltÃ¼rer Alpha5

Die DeLorean Motor Company hat einen ersten vollständigen Blick auf ihr Batterie-elektisches Modell Alpha5 gewährt und erste technische Eckdaten des Sportcoupés mit Flügeltüren veröffentlicht. Auch zu weiteren Modellen gibt es erste Infos.

So soll das Basis-Performance-Modell mit mindestens 100 kWh Akku-Kapazität eine Reichweite von 300 Meilen (480 Kilometer) bieten. Die Beschleunigung von 0 auf 60 mph (96 km/h) wird mit 2,99 Sekunden angegeben und die Höchstgeschwindigkeit mit 155 mph (249 km/h). Der cW-Wert liegt bei 0,23. Weitere Angaben zum Antriebssystem, etwa Details zu den Elektromotoren, der Antriebsleistung oder der Ladeleistung, macht DeLorean derzeit nicht.

Das Karosserie-Konzept mit den Flügeltüren ist natürlich vom bekannten DeLorean DMC-12 inspiriert, beim Rest des Alpha5 sind die Designer (von Italdesign) aber eigene Wege gegangen. Statt des betont kantigen Designs des DMC-12 trägt der Alpha5 moderne, geschwungene Linien. Scheinwerfer und Heckleuchten sind sehr schmal gehalten, in den Türen und Kotflügeln sind einige kraftvolle Sicken und Kanten. Lediglich die Dachlinie in der Seitenansicht erinnert noch ein wenig an den DMC-12 – es handelt sich schließlich immer noch um ein Coupé mit besonderem Türkonzept.







Innen gibt es sogar zwei Einzelsitze im Fond, die ebenfalls über die großen Türöffnungen zugänglich sind. Möglich wird das dank der Außenlänge von knapp fünf Metern. Beim Bedienkonzept hat DeLorean den weg über die inzwischen üblichen Touchscreens gewählt.

In Produktion gehen soll der DeLorean Alpha5 2024 in Italien – allerdings nur 88 Exemplare. DeLorean plant für die Zukunft weitere Modelle, unter anderem eine Batterie-Limousine und ein Wasserstoff-SUV. Weitere Angaben zum DeLorean Alpha5 wird es wohl im August geben: Dann soll das Fahrzeug in Pebble Beach erstmals öffentlich ausgestellt werden.

motor1.com, prnewswire.com, delorean.com