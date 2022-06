Swobbee öffnet Akku-Wechselstationen für Endnutzer

Das Berliner Wechselakku-Unternehmen Swobbee und der E-Mobilitätsanbieter Urban Drivestyle haben im Rahmen des EU-Förderprojekts „eCharge4Drivers“ die Kampagne „Berlin Bike Booster“ gestartet. Bei dem Pilotprojekt können erstmals Endkunden die Akku-Wechselstationen nutzen.

Bislang waren die Swobbee-Stationen ausschließlich im Kontext geschlossener gewerblicher oder kommunaler Nutzergruppen im Einsatz – etwa Lieferdienste wie DPD. Kund*innen von Urban Drivestyle haben nun die Möglichkeit, die Batterien bestimmter E-Bike-Modelle an einer Swobbee-Station zu wechseln.

Konkret haben 100 Personen die Möglichkeit, die Modelle Uni Swing und Uni MK Classic von Urban Drivestyle vergünstigt ohne Akku zu erwerben, wie Swobbee mitteilt. Den Akku samt zweijähriger Wechselflatrate gibt es von Swobbee kostenlos dazu, wenn die Bedingungen des Pilotprojekts erfüllt werden. Dazu gehört unter anderem eine Mindestanzahl an Tauschvorgängen sowie das Ausfüllen von Fragebögen, um die Nutzung der Privatkunden bestmöglich auswerten zu können.

Die Teilnehmenden können dann das ständig wachsende Netz an Swobbee-Stationen in der Hauptstadt frei nutzen. Die nächstgelegene Station kenn über die Swobbee-App gefunden werden. Über die App läuft auch die Reservierung und Freigabe des Akkus.

„Wir sind sehr gespannt, wie sich unsere Wechselstationen im Endkunden-Betrieb bewähren“, so Tobias Breyer, Head of Marketing und Co-Founder von Swobbee. „Das Pilotprojekt wird uns wichtige Erkenntnisse liefern, die in die Weiterentwicklung unserer BaaS-Dienstleistungen fließen werden.“

Quelle: Info per E-Mail