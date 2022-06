Polestar 3: Premiere im Oktober 2022

Der Elektroauto-Hersteller Polestar hat erstmals ein unverhülltes Bild seines ersten SUV-Modells Polestar 3 gezeigt und dessen Weltpremiere samt Bestellstart für Oktober 2022 angekündigt. Mit weiteren Infos geht Polestar aber noch spärlich um.

In der aktuellen Ankündigung heißt es etwa, dass der Polestar 3 zum Launch mit einem Dual-Motor-Antrieb und einer großen Batterie ausgestattet werden soll, um eine WLTP-Reichweite von über 600 Kilometern zu erreichen. Diese Ziel-Reichweite hatte Polestar aber bereits im September 2021 genannt. Damals hieß es aber noch, das E-SUV solle Antriebe mit einem oder zwei E-Motoren erhalten – nun ist also klar, dass es wie beim Polestar 2 zunächst die Allrad-Variante gibt. Zur Antriebsleistung, Ladeleistung oder Batteriegröße gibt es keine Angaben.

Dafür bestätigt der schwedisch-chinesische Autobauer, dass der Polestar 3 mit Lidar-Sensoren von Luminar und Nvidia-Rechnern „zu gegebener Zeit“ auch autonomes Fahren auf der Autobahn ermöglichen soll.

Das nun veröffentlichte Rendering des unverhüllten Fahrzeugs zeigt den Polestar 3 von der Seite. Die LED-Scheinwerfer scheinen im Stile der Studie Precept (die als Polestar 5 in Serie gehen wird) gehalten zu sein, es handelt sich also um schmale LED-Bänder in T-Form. Die Frontpartie ist zwar echt hoch und steil, an der Fronthaube gibt es allerdings Luftauslässe – die mächtige Front wird also in irgendeiner Form durchströmt. Ob sich unter der Fronthaube ein Frunk befindet, wird aus dem Bild nicht klar. Im Dezember 2021 hatte Polestar bereits die Aufnahme eines getarnten Prototypen veröffentlicht – damals von schräg vorne.

Weiter hinten am Fahrzeug fällt die im Bereich der hinteren Türen stark ansteigende Seitenlinie auf, womit sich eine sehr breite D-Säule ergibt. Das Heck wird von einem massiven Dachspoiler geprägt. Die Dachlinie fällt etwas ab, aber nicht so stark wie bei einem SUV-Coupé. Der Dachspolier scheint die Heckscheibe in zwei Flächen zu teilen – einen sehr flachen Bereich am Ende des Daches und einen steileren Teil unterhalb des Dachspoilers. Was der Aerodynamik hilft, könnte hier der Sicht nach hinten allerdings weniger zuträglich sein. Bereits bestätigt ist, dass der Polestar 3 keine dritte Sitzreihe erhalten wird – das technisch verwandte Schwestermodell als Nachfolger des Volvo XC90 hingegen schon.

„Polestar 3 ist der SUV für das Elektrozeitalter. Unsere Design Identität entwickelt sich mit diesem großen High-End Luxus-Elektrofahrzeug mit einem starken, individuellen Markencharakter weiter“, so Thomas Ingenlath, CEO von Polestar. „Mit diesem Fahrzeug bringen wir ‚Sportlichkeit‘ zurück in den SUV, getreu unseren Performance-Wurzeln.“

Der Beginn der Produktion des Polestar 3 in den USA und China ist für Anfang 2023 geplant. Zum Fahrzeugpreis macht der Hersteller noch keine Angaben. Zuvor hieß es, dass sich der Polestar 3 preislich auf dem Niveau eines Porsche Cayenne bewegen soll.

