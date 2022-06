Toyota soll Lobbyarbeit für Verbrenner stoppen

Toyota hat zwar vor einigen Monaten seine Elektro-Pläne verschärft, doch eine Petition mit über 110.000 Unterschriften ruft den japanischen Hybrid-Pionier nun dazu auf, seine Lobbyarbeit für fossile Brennstoffe komplett einzustellen.

„Toyota hatte die Chance, den Markt für grüne Autos zu dominieren, schlief aber hinter dem Steuer ein und setzt sich nun dafür ein, Elektrofahrzeug-Vorschriften und Gesetze zur Luftreinhaltung zu verhindern“, so der Vorwurf in der Petition. Über 10.000 der Unterschriften stammen übrigens von Toyota-Fahrern.

sumofus.org via chargedevs.com