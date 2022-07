Nächster Hyundai Nexo kommt wohl erst 2024

Hyundai hat laut einem südkoreanischen Medienbericht die Markteinführung der neuen Generation seines Brennstoffzellen-SUV Nexo verschoben – aufgrund von Problemen mit der Brennstoffzellenentwicklung.

Hyundai habe laut der „Seoul Economic Daily“ ursprünglich geplant, die Produktion und den Verkauf des neuen Nexo in der zweiten Hälfte 2023 zu starten, habe sich jetzt jedoch für eine Verschiebung auf das Jahr 2024 entschieden. Auch sei über die Einführung von Brennstoffzellenautos bei der Hyundai-Marke Genesis noch nicht entschieden worden, da das Projekt Ende letzten Jahres ausgesetzt wurde.

Hyundai wollte die Informationen gegenüber der Zeitung nicht kommentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Hyundai sein Geschäft mit Wasserstofffahrzeugen insbesondere im Pkw-Bereich neu bewertet, da der Markt für H2-Autos nur langsam wächst und der Fokus auf BEV gelegt wird.

Hyundai hat in diesem Jahr (bis Ende Mai) in Südkorea 3.978 Einheiten des Nexo verkauft. 120 weitere Fahrzeuge gingen in den Export.

