Alter Renault 5 mit E-Antrieb

Renault hat sich zum 50. Geburtstag des R5 mit dem französischen Designer Pierre Gonalons zusammengetan, um das Kultmodell der 1970er- und 80er-Jahre neu zu erfinden. Ergebnis dieser Kooperation ist der Renault 5 Diamant mit E-Antrieb, rosafarbener Lackierung und einer Reihe von exklusiven Anbauteilen. Der R5 Diamant ist freilich nur ein Showcar. Aber Renault will den R5 wie berichtet 2024 als vollelektrisches Serienmodell neu auflegen. renault.com

