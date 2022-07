Drei E-Schiffe auf dem Essener Baldeneysee

Die Gesamtkosten des Umbaus für die beiden bisherigen Schiffe belaufen sich auf rund 2,2 Millionen Euro. Der Rat der Stadt Essen hatte dafür im November 2021 ein Gesellschaftsdarlehen in Höhe von rund einer Million Euro bewilligt. Die Differenz in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro wird über Fördermittel des Programms zur Förderung der Elektromobilität des Bundes finanziert, die bereits im September 2021 bewilligt wurden. essen.de , baldeneysee.de

Auf dem Baldeneysee der Ruhrgebietsstadt Essen verkehren seit kurzem zwei auf Elektroantrieb umgerüstete Fahrgastschiffe. Ein drittes soll in Kürze folgen.

