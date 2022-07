Human Horizons zeigt E-Limousine HiPhi Z

Die Termine für die Markteinführung in China sollen auf der Chengdu Auto Show im August bekannt gegeben werden. Die Preise werden umgerechnet bei rund 88.000 Euro bis 127.000 Euro liegen.

Weitere Details zum E-Antrieb des HiPhi Z nennt Human Horizons in der Mitteilung nicht. Bekannt sind nur die 3,8 Sekunden für die Beschleunigung aus dem Stand auf 100 km/h. Angaben zum Antriebslayout oder zur Art der verbauten E-Motoren macht das Unternehmen derzeit nicht. Stattdessen werden technische Features wie die Hinterachslenkung mit bis zu 13,2 Grad Einschlagwinkel hervorgehoben, die der über fünf Meter langen Limousine einen Wendekreis auf dem Niveau eines Mini Cooper ermöglichen soll. Zudem werden die autonomen Fahrfunktionen und Design-Merkmale wie ein umlaufendes Leuchtenband aus 4.066 LEDs oder das Meridian-Audiosystem mit 23 Lautsprechern erwähnt.

Nach dem chinesischen Standard soll mit der Batterie eine Reichweite von 705 Kilometern möglich sein. Weitere Angaben zur Batterie macht das Unternehmen in der Mitteilung nicht – bei dem Verweis auf die Cell-to-Pack-Technologie liegt es aber nahe, dass die Zellen vom chinesischen Branchenriesen CATL zugeliefert werden. CATL setzt bekanntlich auf CtP-Technologie, um die Energiedichte zu erhöhen.

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Human Horizons hat sein zweites Modell HiPhi Z präsentiert. Die sportliche E-Limousine beschleunigt in 3,8 Sekunden auf 100 km/h und ist mit einem 120-kWh-Akku mit Cell-to-Pack-Technologie ausgestattet.

– ANZEIGE –

360-Grad-Systemintegrator für ganzheitliche Ladelösungen Made in Germany: Präzise analysiert, geplant und intelligent verknüpft – Ladeinfrastruktur Made in Germany inklusive PV-Anlage, Speicher, effizientes Energie- und Lastmanagement sowie eigenes Abrechnungs-Backend und grünem Stromtarif. Das Dienstleistungs-Knowhow von elexon sticht am Markt heraus. Smartes Laden:

www.elexon-charging.com