Cupra und De Antonio Yachts zeigen Hybrid-Yacht

Die Seat-Marke Cupra sorgt für Elektrifizierung auf dem Wasser. Cupra hat zusammen mit De Antonio Yachts die elektrifizierte Yacht D28 Formentor e-Hybrid entwickelt. Zusätzlich zu einem Verbrennungsmotor mit 400 PS sind zwei einziehbare 15-kW-Elektromotoren in den Antriebsstrang integriert, um ein Hybridsystem zu schaffen, das es der Yacht ermöglicht, auch im reinen Elektromodus zu fahren – zum Beispiel für die Fahrt in eingeschränkt befahrbaren Häfen und Seen.

