Pratt & Whitney und Ricardo entwickeln Hybridantriebe für Flugzeuge

Der Ingenieursdienstleister Ricardo und der Triebswerkshersteller Pratt & Whitney Canada haben angekündigt, gemeinsam Flugzeug- und Hubschraubermotoren mit Hybrid-Komponente zu entwickeln, herzustellen und zu warten.

Ricardo werde im Rahmen des mehrjährigen Vertrags Pratt & Whitney Canada bei der Entwicklung fortschrittlicher Hybrid-Elektro-Antriebstechnologien für die nächste Flugzeuggeneration unterstützen, wie der Entwicklungsdienstleister mitteilt. Erklärtes Ziel ist es, dass der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen im Vergleich zu modernen Turboprop-Triebwerken für Regionalflugzeuge um 30 Prozent sinken sollen.

Konkrete Leistungsdaten zu den Antrieben nennt Ricardo in der Mitteilung nicht. Die Bodentests der Hybrid-Triebwerke sollen laut Jean Thomassin, Executive Director New Products and Services bei Pratt & Whitney Canada, noch in diesem Jahr beginnen und die Flugtests im Jahr 2024 abgeschlossen werden.

„Die Hybrid-Elektro-Antriebstechnologie ist ein Kernelement unserer Strategie zur kontinuierlichen Verbesserung der Effizienz von Flugzeugantriebssystemen, um das branchenweite Ziel zu erreichen, bis 2050 die Kohlendioxidemissionen in der Luftfahrt auf Null zu reduzieren“, so Thomassin weiter. „Unsere Zusammenarbeit mit Ricardo bringt wertvolles Fachwissen in den Bereichen Komponentendesign, Systemintegration und Tests mit sich, was uns letztendlich in die Lage versetzen wird, das Potenzial dieser Technologie zu demonstrieren.“

Adrian Schaffer, President of Emerging Mobility bei Ricardo, ergänzt: „Dieses Projekt wird uns dabei helfen, unseren Ruf als innovativer Konstrukteur und Anbieter zukunftsweisender Lösungen für Kunden aus der Luft- und Raumfahrt weiter auszubauen, indem wir saubere, effiziente und integrierte Antriebssysteme für Flugzeuge der nächsten Generation entwickeln und auf unserer Vision einer sicheren und nachhaltigen Welt aufbauen.“

