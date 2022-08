TI Fluid Systems eröffnet E-Mobility Innovation Center in Rastatt

TI Fluid Systems (TIFS), ein Anbieter von Flüssigkeitssystemen für die Automobilindustrie, hat sein erstes E-Mobility Innovation Center (e-MIC) in Rastatt in Baden-Württemberg eröffnet. Hier werden Ingenieure künftig Wärmemanagement-Systeme und Komponenten für Elektrofahrzeuge entwerfen, simulieren und visualisieren.

Das e-MIC diene „als zentrale Anlaufstelle für Kunden“ und unterstütze so auf eine effizientere Produkteinführung, wie TIFS mitteilt. Die „einzigartige kollaborative Arbeitsumgebung“ vereint die sechs Bereiche Virtual Engineering, Design, Processing, Prototyping, Product Testing und Vehicle Testing.

Die Zusammenführung der Fachbereiche in nur einer Betriebsstätte soll laut dem Unternehmen nicht nur die Produktentwicklungszyklen optimieren, sondern auch die Markteinführung neuer Produkte beschleunigen und Kunden helfen, „den anspruchsvollen Übergang zur Elektromobilität erfolgreich zu meistern“.

Als Herzstück der Anlage bezeichnet TI Fluid Systems in der Mitteilung einen hochauflösenden LED-Bildschirm für 3D-Simulationen mit einer Größe von 9 x 2,5 Metern. „Das 9-Megapixel-Display ermöglicht den Ingenieuren, virtuelle 3D- Modelle von thermischen Systemen und einzelnen Komponenten innerhalb einer vollständigen Elektrofahrzeugarchitektur zu präsentieren, zu analysieren und zu gestalten“, so das Unternehmen.

„Wir arbeiten eng mit vielen der weltweit größten Fahrzeugherstellern zusammen. Daher kennen wir die Bedürfnisse der Branche und wissen, dass unsere Kunden ein ganzheitliches Konzept benötigen“, sagt Hans Dieltjens, Präsident und CEO bei TI Fluid Systems. „Nur wenn wir alles aus einer Hand bieten, können wir den Bedarf an innovativen Flüssigkeitssystemen decken. Und genau dafür wurden unsere einzigartigen globalen Zentren konzipiert.“

Daher ist die Anlage in Rastatt nur das erste von insgesamt fünf geplanten Zentren. Weitere Anlagen dieser Art sollen in diesem und im kommenden Jahr in Europa, Nordamerika und Asien eröffnet werden. Die genauen Standorte gibt TI Fluid Systems noch nicht an.

Quelle: Info per E-Mail