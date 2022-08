Musk reduziert Tesla-Anteile auf rund 15 Prozent

Elon Musk hat in den vergangenen Tagen 7,92 Millionen Tesla-Aktien im Wert von 6,9 Milliarden Dollar verkauft. Die Verkäufe haben aber nichts mit Tesla selbst zu tun.

Die Mittel könnten zur Finanzierung einer möglichen Twitter-Übernahme verwendet werden, falls er den Rechtsstreit mit der Social-Media-Plattform verliere, erklärte er. „Für den (hoffentlich unwahrscheinlichen) Fall, dass Twitter den Abschluss dieses Deals erzwingt und einige Kapitalpartner nicht mitziehen, ist es wichtig, einen Notverkauf von Tesla-Aktien zu vermeiden“, schrieb Musk auf Twitter.

Nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters besitzt Musk nach den Vorgängen noch knapp 15 Prozent von Tesla. Der Tesla-Chef hat somit in weniger als einem Jahr Tesla-Aktien mit einem Gesamtwert von rund 32 Milliarden Dollar verkauft. Nachdem er bereits im April Tesla-Aktien im Wert von 8,5 Milliarden Dollar verkauft hatte, gab Musk bekannt, dass keine weiteren Verkäufe geplant seien. Doch damals war auch noch die Twitter-Übernahme geplant – und kein Rechtsstreit.

Yes.

In the (hopefully unlikely) event that Twitter forces this deal to close *and* some equity partners don’t come through, it is important to avoid an emergency sale of Tesla stock.

— Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2022