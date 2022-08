Frankreich bereitet Leasingplan für E-Autos vor

Die französische Regierung bereitet offenbar einen Plan vor, um das Leasing von Elektrofahrzeugen zu subventionieren. Demnach sollen künftig vollelektrische Fahrzeuge dank staatlicher Unterstützung für 100 Euro pro Monat verfügbar gemacht werden.

Die Ankündigung des Plans, über die die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf einen Fernsehauftritt des Ministers Gabriel Attal berichtet hat, folgt auf ein Wahlversprechen von Präsident Emmanuel Macron, ein staatlich gefördertes Leasingprogramm für Haushalte mit geringem Einkommen anzubieten. Mit diesem Preis, so Attal, würde das Leasing eines Elektrofahrzeugs weniger kosten als das, was die meisten Autofahrer im Monat für Benzin ausgeben.

Ihm zufolge arbeitet die Regierung derzeit an den Fragen, wie schnell die Maßnahme eingeführt werden kann und wie die Verfügbarkeit von E-Fahrzeugen aussieht. Macron versprach laut Bericht das staatlich geförderte Leasingprogramm, um der Kritik entgegenzuwirken, dass E-Fahrzeuge trotz Subventionen für viele unerschwinglich sind.

Frankreich bietet bisher Subventionen von bis zu 6.000 Euro für den Kauf von Elektroautos, die weniger als 47.000 Euro kosten. Zusätzliche Unterstützung gibt es im Rahmen eine Abwrackprämie für alte Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.

Nach Angaben von „Automotive News Europe“ wurden in den ersten sieben Monaten des Jahres 2022 in Frankreich zwölf Prozent der Neuwagenverkäufe rein elektrisch angetrieben. Dennoch bleibe die Aussicht auf den Kauf oder das Leasing eines Elektroautos für viele Franzosen unerreichbar. „Wir wissen, dass sie für viele Franzosen sehr teuer bleiben“, sagte Attal am Sonntag.

