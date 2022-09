Meyle entwirft verbesserten Querlenker extra für Teslas

Der Ersatzteilhersteller Meyle kündigt für die Automechanika 2022 die Präsentation eines verbesserten Querlenkers für die Tesla-Modelle 3 und Y an. Hintergrund der Entwicklung sei, dass seit Anfang des Jahres mehr und mehr Tesla-Fahrer über Quietschgeräusche beim Model 3 und Model Y klagten, so Meyle.

Die in Hamburg ansässige Firma hat nach eigenen Angaben festgestellt, dass der Tesla-Querlenker konstruktionsbedingt nicht ausreichend vor Nässe geschützt ist und in das Traggelenk eintretendes Wasser zu dem Quietschgeräusch führt. Meyle hat daraufhin ein „verbessertes Ersatzteil“ entwickelt, wie es in einer begleitenden Mitteilung heißt. Der Meyle HD-Querlenker für Tesla Model 3 und Model Y wird erstmals kommende Woche vom 13. bis zum 17. September auf der Automechanika in Frankfurt am Main ins Rampenlicht gerückt.

Laut den Hamburgern wurde der Querlenker von Grund auf neu entwickelt und weist vier entscheidende Modifikationen zum Originalteil auf: ein stabiles Design des Lenkerkörpers aus hochfestem, geschmiedetem Aluminium, das die Steifigkeit verbessert und Gewicht spart, ein Traggelenkdesign, das kein Wasser eindringen lässt, ein Kugelgelenk mit einem größeren Durchmesser sowie optimierte Lagerbuchsen.

„Wenn wir es nach der Identifikation einer Schwachstelle, Ursachenforschung, Entwicklungsarbeit und zahlreichen Tests geschafft haben und den ersten Prototyp eines künftigen HD-Teils in der Hand halten, ist das jedes Mal wieder etwas Besonderes für uns. Bei einem Premium-Fahrzeug wie Tesla umso mehr. (…)“, so Stefan Bachmann, Leiter Fahrwerk & Lenkung.

Anfang 2023 soll das Produkt für Tesla-Fahrer und Werkstätten rund um den Globus verfügbar sein. Meyle gewährt auf das den Querlenker vier Jahre Garantie. Den Preis des Teils nennen die Hamburger in ihrer Mitteilung noch nicht.

meyle.com