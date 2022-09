UFODrive vermietet E-Fahrzeuge nun auch in Frankfurt

Die Elektroauto-Vermietung UFODrive hat einen Standort am Flughafen Frankfurt eröffnet. UFODrive Frankfurt Airport ist nach Hamburg und Berlin die dritte „UFOBay“ des Unternehmens an einem internationalen Flughafen in der DACH-Region und der 21. Standort weltweit.

Die neue „UFOBay“ befindet sich im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens – wenige Gehminuten vom Fernbahnhof entfernt. Sie bietet einen 24/7-Elektrofahrzeug-Service: Kunden buchen ihr Fahrzeug über die entsprechende App des Unternehmens. Die Abholung erfolgt kontaktlos, so sollen Wartezeiten und das Anstehen in Schlangen vermieden werden.

„Die Eröffnung unserer neuen ‚UFOBay‘ am Frankfurt Airport erfüllt unsere Vision, einen nachhaltigen und umweltbewussten E-Mobility Service anzubieten, der dank Digitalisierung ein positives Kundenerlebnis schafft“, sagt Aidan McClean, UFODrive-Mitbegründer und CEO. Renaud Marquet, COO und ebenfalls Mitgründer fügt an: „Deutschland ist ein Schlüsselmarkt für uns und es besteht ein klarer Bedarf für einen modernen Elektroauto-Service an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main.“

Das Unternehmen plant, seine Expansionspläne in Europa und den Vereinigten Staaten fortzusetzen, wobei noch im Jahr 2022 neue „UFOBays“ in Großstädten in Spanien und in den USA eröffnet werden sollen. Die Fahrzeuge des Unternehmens sind mittlerweile in neun Ländern und, wie bereits erwähnt, an 21 Standorten weltweit erhältlich. Die Expansion von UFODrive in Europa und den USA folgt auf die Ankündigung einer Finanzierungsrunde in Höhe von 19 Millionen US-Dollar im Frühjahr 2022.

Quelle: Info per E-Mail