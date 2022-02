Hertz investiert in UFODrive

Die Elektroauto-Vermietung UFODrive hat in ihrer Finanzierungsrunde der Serie A 19 Millionen US-Dollar eingenommen. Hauptinvestoren sind der Autovermieter Hertz und Certares. Hertz plant, die digitale Miet- und Flottenmanagementtechnologie von UFODrive für den Betrieb seiner globalen Elektroauto-Flotte einzusetzen.

UFODrive will das Kapital nutzen, um seine Produktentwicklung zu beschleunigen und global zu expandieren, mit Schwerpunkt auf den USA. Investor Hertz hatte wie berichtet bei Tesla 100.000 E-Autos bestellt und will 50.000 davon für Uber-Fahrer in den USA bereitstellen.

UFODrive setzt auf seine SaaS-Plattform und bezeichnet sich daher als „erste volldigitale, vollelektrische Autovermietung, die von einer App gesteuert wird“. Über die Software-Plattform soll dank KI-Tools ein schlanker Betrieb aufrecht erhalten werden, zudem verspricht das Unternehmen „niedrigere Energiekosten, bessere Ladevorgänge und eine optimale Flottenauslastung“.

Hertz hat die SaaS-Plattform bereits im vergangenen Jahr getestet und beabsichtigt nun laut der Mitteilung, die UFODrive-Software für seine Elektroauto-Flotte einzusetzen.

„Unsere Partnerschaft mit UFODrive ist ein weiterer wichtiger Schritt, um Hertz zu einem wesentlichen Bestandteil des modernen Mobilitätsökosystems zu machen“, sagt Mark Fields, Interims-CEO von Hertz. „Gemeinsam werden wir Wege erproben, um das Mieten eines Elektrofahrzeugs noch einfacher zu machen, indem wir die digitalen Plattformen von UFODrive sowohl für das Mieterlebnis als auch für das Flottenmanagement nutzen. Für Kunden wird uns diese Partnerschaft dabei helfen, das Mietwagenerlebnis der Zukunft zu schaffen, das vollständig digital und EV-zentriert ist.“

Welcher Anteil der 19 Millionen Dollar (16,7 Millionen Euro) von Hertz stammt, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Jayesh Patel, Senior Vice President of Strategy bei der US-Autovermietung, wird aber in den Verwaltungsrat von UFODrive einziehen – ebenso wie Chantal Noble, Venture Lead bei Certares.

