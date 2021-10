Hertz will 50.000 Teslas an Uber-Fahrer vermieten

Hertz wird 50.000 der bei Tesla bestellten 100.000 Elektroautos für Uber-Fahrer in den USA bereitstellen. Wie der Autovermieter mitteilt, können diese ab dem 1. November Teslas von Hertz in Los Angeles, San Francisco, San Diego und Washington, D.C. mieten.

Eine landesweite Expansion sei in den kommenden Wochen geplant. Die Fahrzeuge sollen bis 2023 gemietet werden können, wenn sie für das Uber-Netzwerk genutzt werden. Uber und Hertz arbeiten bereits seit 2016 zusammen, um Uber-Fahrern vergünstigte Mietwagen-Optionen anzubieten.

Die Mietkonditionen gehen aus der Mitteilung von Hertz nicht hervor. „Teilnehmende Fahrer erhalten einen bevorzugten Wochenpreis für Hertz-Anmietungen, der Versicherung, Grundwartung und unbegrenzte Meilen beinhaltet“, so der Autovermieter. „Das Hertz-Uber-Angebot kann den Fahrern auch die Beschaffung eines Fahrzeugs erleichtern, da die langfristigen Verpflichtungen entfallen, die beim Kauf oder Leasing eines Autos häufig erforderlich sind.“

Es heißt weiter, dass es für Uber-Fahrer, die einen Tesla mieten möchten, „das derzeit beste Angebot auf dem Markt“ sei. Zudem werden höhere Ertragschancen aufgrund der geringeren Energiekosten, der Zugang zum Supercharger-Netzwerk, Rabatte über EVgo und das Green Future Programm von Uber angeführt. Über letzteres können die Fahrer einen Dollar mehr pro Fahrt erhalten, wenn Sie die Kunden in einem Elektroauto chauffieren.

“Over the next 3 years, this could grow to 150,000 #Teslas that can be provided by Hertz to #Uber.”

Mark Fields, Interim CEO @Hertz and @Uber CEO @dkhos talk EV adoption & building charging capacity.

Plus, no self-driving options included for now! 🚘

Part 2 | @firstmove pic.twitter.com/G40TCDCMAd

— Julia Chatterley (@jchatterleyCNN) October 27, 2021