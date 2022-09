Pepper Motion rüstet ab 2023 auch Actros-Sattelschlepper um

Der E-Umrüster Pepper Motion hat angekündigt, dass der elektrifizierte Mercedes-Benz Actros MP5 ab 2023 in Serienqualität verfügbar sein soll. Zudem hat das Unternehmen eine wichtige Vereinbarung in Osteuropa geschlossen.

Zunächst zum Actros-Umbau: Mit dem MP5 bietet das Unternehmen neben dem Actros MP3 auch die Umrüstung der 2019 eingeführten Sattelzugmaschine als 18-Tonner 4×2 (Lowliner, Low Frame oder Standard Frame) an. Kernzielmärkte sind Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und Polen, wie der Umrüster mitteilt.

Die ersten Fahrzeuge sollen vier Batteriepacks mit insgesamt 240 kWh erhalten. Damit gibt Pepper die Reichweite mit rund 250 Kilometern an. Das soll für den Ladungsverkehr, etwa den Rundlauftransport oder Werksverkehr, ausreichen – Tagestouren seien mit Zwischenladen zuverlässig möglich.

Pepper plant im Hochlauf der Serienproduktion für 2023 eine Stückzahl von rund 50 umgerüsteten Actros-Sattelzugmaschinen, bis 2030 sollen ca. 2.500 Fahrzeuge produziert werden. Der Verkauf des Actros MP5 beginnt sofort, der Produktionsstart ist für das zweite Quartal 2023 vorgesehen.

Pepper weitet nicht nur das Modellangebot aus, sondern tritt auch in neue Märkte ein: Die Skoda Group hat mit Pepper Motion die Umrüstung von Diesel- zu Elektrobussen vereinbart. Die Kooperation verschafft Pepper einen breiteren Zugang in verschiedene Märkte, auch in osteuropäische und südosteuropäische. Zudem gewährt sie Exklusivität bezüglich ihrer Lösungen in zum Beispiel Tschechien, Bulgarien oder Finnland.

Die Skoda Group hat zwar die gleichen Ursprünge wie die inzwischen als VW-Marke bekannte Einheit Skoda Auto, es handelt sich aber inzwischen um getrennte Unternehmen. Somit gibt es keinen Zusammenhang mit dem VW-Konzern.

peppermotion.com (Actros MP5), peppermotion.com (Skoda)