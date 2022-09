Tesla muss bei Schließsystem der Fenster nachbessern

Tesla muss in den USA bei fast 1,1 Millionen Elektroautos wegen Sicherheitsbedenken ein Softwareupdate aufspielen. Die Sicherheitsbehörde NHTSA verweist auf eine Fehlfunktion mehrerer Tesla-Modelle beim automatisierten Schließsystem der Fenster.

Insassen laufen demnach Gefahr, sich die Finger einzuklemmen. Elon Musk kritisiert derweil, dass solche via Software behebbaren Probleme weiterhin als Rückruf bezeichnet werden. „Die Terminologie ist veraltet und ungenau“, so Musk auf Twitter.

static.nhtsa.gov (PDF) via spiegel.de