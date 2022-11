Lancia gibt Ausblick auf kommende E-Modelle

Die Stellantis-Tochter Lancia hat mit Blick auf ihren Plan, bis 2028 zum reinen E-Auto-Hersteller zu werden, einen „Design Day“ veranstaltet und dabei nicht nur das neue Markenlogo und den neuen Markenschriftzug vorgestellt, sondern mit dem Konzept „Pu+Ra Zero“ auch einen Ausblick auf das künftige Design ihrer Elektroautos gegeben.

Diese E-Autos sollen zwischen 2024 und 2028 auf den Markt kommen. „Pu+Ra Zero“ ist allerdings kein klassisches Konzeptfahrzeug, sondern eine „Skulptur“ und ein „dreidimensionales Manifest, die Essenz der neuen Designsprache von Lancia“, wie die Marke in ihrer blumig formulierten Mitteilung schreibt. „Pu“ soll für „pur“ stehen und „Ra“ für „radikal“ – bei „Zero“ ist der Bezug zu null Emissionen klar.

Bei der Skulptur werden dennoch einige übergeordnete Elemente sichtbar, die sich in den kommenden Autos wiederfinden könnten. Charakteristisch sind die weichen, fließenden Linien. Das wäre ein Bruch mit dem bisherigen Lancia-Design, bei dem trotz allen Rundungen klare Kanten und Winkel eine wichtige Rolle gespielt haben. Auch der markentypische, kelchförmige Kühlergrill wurde neu interpretiert, er wird deutlich flacher und in die Breite gezogen. Oder wie es Lancia in der Mitteilung ausdrückt: „Die Frontpartie des Konzepts Lancia Pu+Ra Zero ist eine Neuinterpretation des historischen, kelchförmigen Kühlergrills der Fahrzeugmodelle von Lancia. Diese klassische Form wird durch drei Lichtstrahlen in die Zukunft projiziert.“

Oberhalb des Kühlergrills ist zudem zusätzlich ein Lancia-Schriftzug platziert – „dadurch umarmt der Kelch aus Licht gewissermaßen den Markennamen“. Diese „doppelte Signatur“ wird recht sicher an den Serienautos zu finden sein: „Sie steht für die Renaissance der Marke und ihren Übergang in die Ära der Elektromobilität.“

Lancia plant wie berichtet ab 2024 im Zweijahresrhythmus drei neue Modelle – alle mit reinen E-Antrieben. Zunächst den neuen Lancia Ypsilon, 2026 dann ein noch namenloses neues Flaggschiff-Modell und 2028 einen rein elektrischen Nachfolger des Lancia Delta. Zur Technik macht Lancia in der Mitteilung keinerlei Angaben.

Offen ist auch, wie Lancia preislich zu den anderen Stellantis-Marken positioniert werden soll – tendenziell wohl etwas teurer und exklusiver. Denn der Verkauf der Lancias soll nicht mehr in Mehr-Marken-Autohäusern erfolgen, wie Stellantis ankündigt. Das Vertriebsmodell von Lancia sieht 100 exklusive Ausstellungsräume in Europa sowie „die maximale Nutzung des Online-Verkaufs“ vor.

Geht es nach der Mitteilung, wird das Designkonzept eine ganze Weile erhalten bleiben, denn „Pu+Ra Zero“ soll „die Designsprache von Lancia für die kommenden 100 Jahre“ definieren. Wir sind gespannt, ob Stellantis hier sein Wort hält!

