Tesla eröffnet Service Center in Parsdorf bei München

Tesla expandiert weiter in Süddeutschland und eröffnet in Parsdorf bei München das erste Tesla Center der Metropolregion. Damit verkürzen sich die Wege für die Kunden rund um die Landeshauptstadt enorm.

Das bisher nächste Tesla Delivery Center befindet sich in Haag, rund 60 Kilometer östlich des Münchner Stadtzentrums und ist auch nur über die Bundesstraßen 12 und 15 erreichbar. Parsdorf hingegen befindet sich nahe dem Kreuz München Ost (A99/A94), nur eine Ausfahrt weiter östlich an der A94.

„Auf über 7.600 Quadratmetern haben Kunden und Interessenten aus München und Umland erstmals zentralisierten Zugang zu Vertrieb, Fahrzeugwartung und der Auslieferung von Neufahrzeugen“, wie Tesla in einer kurzen Mitteilung schreibt. Man folge damit der deutschlandweiten Strategie der regionalen Tesla Center, die Kunden als zentrale, lokale Anlaufstelle dienen.

Kunden und Interessenten haben an der Taxetstraße 4 fortan montags bis samstags von 9:00 – 18:00 Uhr Zugang zu Testfahrten, Ausstellungsfahrzeugen und persönlicher Beratung. Die Werkstatt ist Montags bis Freitags jeweils zwischen 07:00 – 18:00 Uhr sowie samstags zwischen 08:00 – 17:00 Uhr geöffnet.

Parsdorf taucht übrigens nicht zum ersten Mal im Zusammenhang mit der Elektromobilität in den Medien auf: Dort entsteht auch das Kompetenzzentrum Batteriezellfertigung von BMW. Das Cell Manufacturing Competence Centre (CMCC) dient als Pilotlinie für die seriennahe Produktion für Lithium-Ionen-Batteriezellen. Die Großserienfertigung will BMW nicht selbst übernehmen, sondern weiter die Zellen von Partnern einkaufen. Mit dem CMCC will man aber das eigene Knowhow über die Fertigungsprozesse und Skalierung verbessern.

Quelle: Info per E-Mail