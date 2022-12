Volvo ernennt Ex-Tesla-Manager als Entwicklungschef

Anders Bell wird ab dem 16. Dezember 2022 die Forschung und Entwicklung von Volvo Cars leiten. Bell verfügt über fast 25 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche: Neben seiner jahrelangen Tätigkeit für Volvo Cars arbeitete er zuletzt sechs Jahre für Tesla.

Als Leiter der Forschung und Entwicklung von Volvo Cars wird sich Bell federführend um wichtige Zukunftsfelder wie Core Computing, Elektrifizierung, Konnektivität und autonomes Fahren kümmern, wie Volvo mitteilt. Bell wird aber nicht Vorstandsmitglied, sondern als Mitglied des Group Management Teams (GMT) an Javier Varela berichten, Chief Operating Officer (COO) und stellvertretender CEO des Unternehmens.

Bell wird laut der Mitteilung dafür verantwortlich sein, „die Kosten und die Komplexität der Volvo Produkte und Dienstleistungen zu reduzieren, die Lebenszyklus-Perspektive beizubehalten und den Fokus auf kontinuierliche Entwicklung und Kundennutzen zu legen“.

Während seiner ersten Phase bei Volvo hat Bell unter anderem an der Entwicklung der ersten Generation des XC90 mitgearbeitet, am Produktionsstart des Volvo XC60 in China und der Einführung der Innenausstattung für die Volvo 90er Familie. Bei Tesla war bell als Head of Vehicle Engineering für die EMEA-Region tätig.

„Die Rückkehr von Anders zu Volvo Cars hilft uns dabei, unsere bestehenden Fähigkeiten zu stärken“, sagt COO Varela. „Ich freue mich darauf, auf unserem Weg zur vollständigen Elektrifizierung eng mit Anders und dem gesamten Team zusammenzuarbeiten.“

„Ich freue mich sehr darauf, meine Beziehungen zu Volvo Cars und den Mitarbeitenden des Unternehmens weiter auszubauen“, ergänzt Anders Bell. „Ich hoffe, dass ich all das in Energie und Möglichkeiten umwandeln kann, um Volvo auf dem Weg zur Elektrifizierung zu unterstützen. Ohne das Engagement des Führungsteams und des Unternehmens bei der Umstellung auf Elektrofahrzeuge wäre ich nicht zu Volvo gekommen. Es ist der absolut richtige Schritt.“

