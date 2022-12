Opel Mokka Electric erhält Antriebs-Update mit mehr Leistung und Reichweite

Opel bringt die neue E-Antriebs-Generation aus dem Astra Electric nun auch in den elektrischen Mokka. In diesem Zuge wird das kleine SUV von Mokka-e in Mokka Electric umbenannt – und kommt nun auf über 406 Kilometer Reichweite nach WLTP.

Beim Antrieb des Mokka Electric handelt es sich um die Evolution des bisherigen E-Antriebs der Stellantis-Fahrzeuge auf Basis der Plattformen e-CMP und EMP2: Wie schon im Peugeot e-308 und Astra Electric wird der 100 kW starke E-Motor von Vitesco Technologies durch ein 115 kW starkes Aggregat aus einem Stellantis-Joint-Venture mit Nidec ersetzt.

Der Energiegehalt der Batterie steigt bekanntlich von 50 auf 54 kWh (brutto). Es bleibt aber bei der bekannten Lade-Performance: An einer 100-kW-Schnellladesäule soll der Akku in knapp 30 Minuten auf 80 Prozent geladen werden können. Für das AC-Laden ist weiterhin ein 11-kW-Onboard-Charger verbaut.

Dass die WLTP-Reichweite von derzeit 338 Kilometer um stolze 20 Prozent auf bis zu 406 Kilometer steigt, liegt aber nicht an den vier Kilowattstunden mehr, sondern an der (auf dem Papier) deutlich höheren Effizienz des E-Antriebs. Im Mokka Electric soll der Stromverbrauch noch bei 15,2 kWh/100km liegen. Wie groß der Unterschied zu dem 100-kW-Antrieb in der Praxis ausfällt, werden aber wohl erst Testfahrten zeigen – zwar galt der bisherige Antrieb nicht gerade als Effizienzwunder, an der Aerodynamik mit der steilen und kantigen Frontpartie des Mokka ändert Opel aber nichts.

Ob nach dem Astra Electric und Mokka Electric auch weitere E-Modelle von Opel umbenannt und mit dem neuen Antrieb ausgerüstet werden, ist zwar wahrscheinlich, seitens des Herstellers aber noch nicht bestätigt. So bleibt es vorerst beim Corsa-e, Combo-e und Zafira-e mit dem bekannten 100-kW-Antrieb und der 50-kWh-Batterie.

„Aus ‚e‘ wird ‚Electric‘. Mit dem neuen Namenszusatz unterstreichen wir, dass der Opel Mokka mehr elektrischen Fahrspaß denn je bietet“, sagt Opel-Chef Florian Hüttl. „Und mit neuem Elektroantrieb und größerer Batterie machen wir den Mokka Electric jetzt noch stärker, effizienter und besser. Das verstehen wir bei Opel unter durchdachter ‚Greenovation‘.“

