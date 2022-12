NOW verlängert Vertrag von CEO von Knobelsdorff

Kurt-Christoph von Knobelsdorff bleibt bis 2026 CEO und Sprecher der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW GmbH). Sein ursprünglich bis Mai 2023 laufender Vertrag wurde um drei Jahre verlängert.

Von Knobelsdorff ist seit 2020 Sprecher der Geschäftsführung der NOW GmbH, die dem Bundesverkehrsministerium zugeordnet ist. Wie die NOW in dieser Woche mitteilte, hatte der Aufsichtsrat bereits im November der Vertragsverlängerung zugestimmt. Heike Seefried, Vorsitzende des Aufsichtsrates der NOW GmbH, gibt an, dass er „die Aufgaben bei der NOW tatkräftig angepackt und die Gesellschaft in seiner bisherigen Amtszeit positiv weiterentwickelt“ habe.

Im März 2022 wurde die Geschäftsführung der NOW mit Alina Hain als Chief Operating Officer erweitert. Von Knobelsdorff kann den von ihm eingeleiteten Umbau aber weiter als Sprecher der Geschäftsführung begleiten: Da auch die Aufgabenfelder der NOW – etwa mit der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur – erweitert wurden, ist auch die Anzahl der Mitarbeiteten auf inzwischen 185 Personen an vier Standorten gewachsen. Das habe dazu geführt, „dass sich das Unternehmen derzeit in einer Phase des grundlegenden Um- und Ausbaus befindet“, so die NOW.

„Ich freue mich sehr, drei weitere Jahre in der NOW GmbH mit ihren hochengagierten und kompetenten Mitarbeitenden arbeiten zu dürfen“, sagt von Knobelsdorff selbst. „Zusammen mit meiner Kollegin Alina Hain möchte ich den begonnenen Transformationsprozess des Unternehmens zu einem erfolgreichen Abschluss bringen und dafür sorgen, dass die NOW der Bundesregierung weiter eine kraftvolle Unterstützung zur Erreichung ihrer klima- und industriepolitischen Ziele ist.“

now-gmbh.de