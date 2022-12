Berliner Feuerwehr bestellt weitere elektrifizierte Einsatzfahrzeuge

Die Berliner Feuerwehr beschafft bei Rosenbauer die nächsten elektrifizierten Einsatzfahrzeuge. Der Auftrag umfasst unter anderem vier Exemplare des Hybrid-Löschwagens „Revolutionary Technology“ (RT) in der Berliner Konfiguration als eLHF. Dazu kommt ein E-Gerätewagen mit Volvo-Chassis.

Der Rosenbauer RT wurde bekanntlich von der Berliner Feuerwehr mitentwickelt und gemeinsam mit Rosenbauer im Rahmen einer mehrjährigen Innovationspartnerschaft realisiert. Nach erfolgreichem Probebetrieb über dreizehn Monate verteilt auf drei Feuerwachen zeigte sich, das 90 Prozent der knapp 1.400 Einsätze rein elektrisch abgearbeitet werden konnten. Daher wurde in Berlin laut der Rosenbauer-Mitteilung die Entscheidung getroffen, „mit diesem Fahrzeug in die Zukunft zu gehen“.

An Bord eines eLHF sind sieben Feuerwehrleute. An Löschmittel transportiert es 1.200 l Wasser und 100 l Schaummittel. Mit der verbauten Feuerlöschpumpe und dem Schaumzumischsystem ist das Fahrzeug für die Anforderungen einer Großstadtfeuerwehr gerüstet. Neben der Löschtechnik hat das eLHF auch Ausrüstung für die Vielzahl an technischen Kleineinsätzen dabei.

Mit je einem E-Motor pro Achse verfügt das Fahrzeug über einen Allradantrieb. Mit den kompakten E-Motoren konnte auch eine Lenkung an beiden Achsen realisiert werden, womit der RT für seine Größe besonders wendig sein soll. Zudem kann das Fahrwerk so verstellt werden, dass die Bodenfreiheit in drei Niveaus festgelegt werden kann. Bei der Löschtechnik erfolgt der Antrieb der Pumpen entweder mechanisch über den Diesel oder auch elektrisch mit einem Generator.

Neben den vier RT baut Rosenbauer für die Berliner Feuerwehr auch einen elektrisch betriebenen Gerätewagen (GW). Dieser bringt Reinigungs- und Umkleidemöglichkeiten an die Einsatzstelle, verfügt über einen zweigeteilten, aufrecht begehbaren Aufbau für verunreinigte bzw. saubere Kleidung und wird auf einem elektrischen Serienchassis von Volvo realisiert.

rosenbauer.com