eMobility update: VW e-Up wieder bestellbar / E-Antrieb für Reisebusse / SUV aus China Joint-Venture

Willkommen zum letzten „eMobility update“ im Jahr 2022, und vor der Weihnachtspause haben wir noch diese Top-News aus der Welt der Elektromobilität für Sie: Daimler entwickelt E-Antriebe für Reisebusse ++ Alibaba-Joint-Venture zeigt E-SUV ++ Der VW e-Up ist wieder bestellbar ++ Stuttgart beendet kostenloses Parken ++ Und Lucid Motors liefert in Deutschland aus ++

#1 – Konsortium entwickelt Antriebe für E-Reisebusse

Ab dem Ende des Jahrzehnts will Daimler Buses mit seinen Marken Mercedes-Benz und Setra vollelektrisch angetriebene Reisebusse anbieten. Zur Beschleunigung der Entwicklung hat sich der Hersteller nun mit Forschungsinstituten und Praktikern aus der Branche zum Projekt „Electrified Coach“ zusammengeschlossen.

#2 – Alibaba-Joint-Venture stellt E-SUV vor

IM Motors, das chinesische Joint Venture von SAIC und Alibaba, hat sein zweites Serienmodell vorgestellt. Nach dem Debütmodell, der elektrischen Luxuslimousine IM7, folgt nun mit dem LS7 ein fünfsitziges E-SUV. Der LS7 ist in China bereits zu Preisen zwischen umgerechnet 47.300 und 67.600 Euro in den Vorverkauf gegangen.

#3 – VW e-Up ab 30.000 EUR wieder bestellbar

Volkswagen hat in Deutschland den Konfigurator für den beliebten e-Up wieder geöffnet. Der Elektro-Kleinwagen startet nun zu Listenpreisen ab 29.995 Euro. Im Gegensatz zum ID.3, bei dem das Angebot an Lackierungen kürzlich spürbar ausgedünnt wurde, ist der e-Up in insgesamt zehn Lack-Varianten aufgeführt.

#4 – E-Autos: Stuttgart schafft kostenloses Parken

In Stuttgart läuft zum Ende dieses Jahres die Regelung zum kostenlosen Parken von E-Fahrzeugen aus, mit der die Stadt zehn Jahre lang die E-Mobilität gefördert hat. Die Verkehrsüberwachung wird in den ersten Tagen des neuen Jahres noch keine Verwarnungen aussprechen, sondern bei Verstößen über die neue Gebührenpflicht für E-Fahrzeuge informieren.

#5 – Lucid liefert erste Air in Deutschland aus

Der US-Elektroauto-Hersteller Lucid Motors hat mit den Auslieferungen seiner elektrischen Luxuslimousine Air in Europa begonnen. Die ersten Exemplare gingen an Kunden in Deutschland und den Niederlanden. Der Lucid Air startet in Europa mit der limitierten Dream Edition, die in zwei unterschiedlichen Versionen erhältlich ist.

