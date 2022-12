Lucid Motors liefert erste Air in Deutschland aus

Der US-Elektroauto-Hersteller Lucid Motors hat mit den Auslieferungen seiner elektrischen Luxuslimousine Air in Europa begonnen. Die ersten Exemplare gingen an Kunden in Deutschland und den Niederlanden.

Der Lucid Air startet in Europa mit der limitierten Dream Edition, die in zwei unterschiedlichen Versionen erhältlich ist. Nach WLTP verfügt das Modell über eine Reichweite von 799 Kilometern. Dabei handelt es sich aber bekanntlich nicht um ein spartanisches Verzichts-Modell: Die Dream Edition Performance ist 828 kW stark und beschleunigt in 2.5 Sekunden auf 100 km/h. Wer auf etwas Leistung verzichten kann, erhält mit der 696 kW starken Dream Edition Range mit 883 Kilometern noch etwas mehr Reichweite.

Da der Air über eine 900-Volt-Architektur verfügt, kann er schneller laden als andere derzeit verfügbaren Serienfahrzeuge. Mit 300 kW Ladeleistung in der Spitze soll beim (in Europa noch nicht erhältlichen) Lucid Air Grand Touring in etwa 15 Minuten eine Reichweite von 400 Kilometern nachgeladen werden können.

Lucid akzeptiert derzeit Reservierungen von europäischen Kunden für alle Ausstattungsvarianten von Lucid Air. Durch eine vollständig erstattungsfähige Reservierung ab 300 Euro können sich Kunden in insgesamt 14 europäischen Ländern ihren Platz auf der Warteliste sichern. Wann genau die anderen Ausstattungen ausgeliefert werden sollen, ist nicht bekannt.

Gebaut wird der Lucid Air im derzeit einzigen Werk des Unternehmens in Casa Grande, Arizona. Dort soll 2024 auch die Produktion des E-SUV Gravity anlaufen. Ein Werk in Saudi-Arabien (der saudische Staatsfonds PIF ist einer der Hauptaktionäre) ist ebenfalls geplant.

Allerdings stehen nicht alle Zeichen auf Wachstum: Die Fertigung kann nicht so schnell wie geplant skaliert werden. Von den ursprünglich avisierten 20.000 Air in diesem Jahr musste sich das Unternehmen bereits früh verabschieden und hatte schrittweise das Produktionsziel gesenkt – zuletzt im August auf noch 6.000 bis 7.000 Fahrzeuge. Im noch laufenden vierten Quartal muss Lucid 2.313 Exemplare bauen, um auf die Mindestmarke von 6.000 zu kommen. Das scheint aber machbar: Im Q3 wurden 2.282 Air gebaut.

Vor einigen Tagen hatte Lucid Motors bei Amsterdam seinen dritten europäischen Einzelhandelsstandort und sein erstes Service-, Liefer- und Vertriebszentrum in Europa eröffnet. Der erste Showroom auf europäischem Boden wurde bekanntlich in München eröffnet, ein weiterer befindet sich inzwischen in Genf. Weitere Standorte sollen folgen.

prnewswire.com