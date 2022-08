Lucid Motors kürzt Produktionsziel für 2022 erneut

Der US-Elektroauto-Hersteller Lucid Motors hat sein Produktionsziel für 2022 auf die Hälfte gekürzt. Statt der zuvor prognostizierten 12.000 bis 14.000 Autos rechnet Lucid nun nur noch mit der Produktion von 6.000 bis 7.000 Fahrzeugen in diesem Jahr.

Das schreibt das Unternehmen in dem Geschäftsbericht für das zweite Quartal. Begründet wird dies mit „außergewöhnlichen Herausforderungen in der Lieferkette und Logistik“. Bereits die Spanne von 12.000 bis 14.000 Fahrzeuge liegt unter den ursprünglichen Planungen von 20.000 Lucid Air in diesem Jahr. Bereits bei der Anpassung des Produktionsziels im März wurde exakt die gleiche Begründung angeführt.

Um die Spanne von 6.000 bis 7.000 Fahrzeugen zu erreichen, muss das Unternehmen die Produktion in den verbleibenden Monaten dieses Jahres deutlich steigern: Im ersten Halbjahr hat Lucid laut dem Quartalsbericht 1.405 Fahrzeuge produziert.

Die Anzahl der Vorbestellungen für den Lucid Air liegt aktuell bei über 37.000. Selbst wenn Lucid die 7.000 Fahrzeuge in diesem Jahr bauen kann, sind immer noch mehr als zwei Drittel der Vorbestellungen offen.

„Wir haben die wichtigsten Engpässe identifiziert und ergreifen die entsprechenden Maßnahmen: Wir haben unsere Logistik ins Haus geholt, das Führungsteam um wichtige Mitarbeiter erweitert und unsere Logistik- und Produktionsorganisation umstrukturiert“, sagt Peter Rawlinson, CEO und CTO von Lucid. „Mit über 37.000 Kundenreservierungen verzeichnen wir weiterhin eine starke Nachfrage nach unseren Fahrzeugen, und ich bin zuversichtlich, dass wir diese kurzfristigen Herausforderungen meistern werden.“

Im zweiten Quartal belief sich der Umsatz von Lucid auf 97,3 Millionen US-Dollar. CFO Sherry House gab an, dass Lucid über Barmittel in Höhe von 4,6 Milliarden Dollar verfüge, was ihrer Meinung nach ausreiche, „um das Unternehmen bis weit ins Jahr 2023 zu finanzieren“.

