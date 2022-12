Lucid eröffnet Vertriebszentrum in den Niederlanden

Der US-Elektroauto-Hersteller Lucid Motors hat im niederländischen Hilversum vor den Toren Amsterdams seinen dritten europäischen Einzelhandelsstandort und sein erstes Service-, Liefer- und Vertriebszentrum in Europa eröffnet.

Der 2.232 Quadratmeter große Standort soll niederländischen Kunden umfassende Verkaufs- und Serviceunterstützung bieten, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Der europäische Hauptsitz von Lucid befindet sich in Amsterdam. Der neue Standort am Bussumergrintweg 12 in Hilversum wird aber separat betrieben.

„Die Niederlande sind ein Schlüsselmarkt für Lucid, da dort die Verbreitung von Elektrofahrzeugen hoch und die Ladeinfrastruktur sehr ausgereift ist“, erklärt Eric Bach, Senior Vice President of Product und Chief Engineer der Lucid Group.

Die Eröffnung weiterer Lucid-Standorte in wichtigen europäischen Märkten ist für 2023 geplant, konkrete Standorte werden in der Mitteilung aber nicht genannt. Zuvor hatte Lucid bereits Niederlassungen in München und Genf errichtet.

Zudem hat Lucid sein angekündigtes neues Aktienangebotsprogramm abgeschlossen. Im Rahmen des Programms verkaufte Lucid mehr als 56,2 Millionen Stammaktien für einen Bruttoerlös von etwa 600 Millionen US-Dollar. Die Beschaffung weiterer rund 915 Millionen US-Dollar von der saudischen Regierung, die über ihren Public Investment Fund die Mehrheit der Lucid-Aktien besitzt, soll noch im Dezember abgeschlossen werden.

