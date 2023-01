VinFast veröffentlicht technische Daten zu VF 6 und VF 7

Der vietnamesische Elektroauto-Hersteller VinFast bringt nach dem VF 8 und VF 9 seine nächsten beiden Modelle in Stellung. Im Rahmen der CES veröffentlichte VinFast erste technische Daten zum VF 6 und VF 7, die im B- bzw. C-Segment angesiedelt sind. Beide Modelle sollen ab März 2023 reserviert werden können.

Bei beiden Fahrzeugen handelt es sich um elektrische Crossover-Modelle, deren Design VinFast bereits vor einem Jahr auf der CES 2022 enthüllt hatte. Bei der Markteinführung hatte man sich zunächst auf die beiden großen Modelle VF 8 und VF 9 konzentriert – nun folgen die beiden nächsten Baureihen.

Zunächst zum VF 6: Mit 4,29 Metern ist das Modell in etwa so lang wie ein VW ID.3 – mit einer Breite von 1,82 Metern und einer Höhe von 1,59 Metern entsprechen auch diese Maße bis auf wenige Zentimeter dem VW-Kompaktstromer. Der Radstand beträgt 2,73 Meter. Die Batterie wird mit 59,6 kWh angegeben, es wird aber nicht spezifiziert, ob es sich hierbei um einen Brutto- oder Netto-Wert handelt.

Wie auch schon die beiden bekannten Modelle gibt es den VF 6 in zwei Varianten, Eco und Plus genannt. IM VF 6 Eco treibt ein 130 kW starker E-Motor mit maximal 250 Nm Drehmoment die Vorderräder an, damit sollen 399 Kilometer nach WLTP möglich sein – das ist zumindest der vom Unternehmen kommunizierte Ziel-Wert. Der VF 6 Plus ist mit 150 kW und 310 Nm etwas stärker, kommt damit aber nur 381 Kilometer weit. Ein weiterer Unterschied: Das Basis-Modell steht auf 17-Zöllern, der Plus auf 19-Zöllern. Preise sind noch nicht bekannt.

Auch beim VF 7 gibt es die Unterscheidung in Eco und Plus. Zunächst aber zur Karosserie: Diese ist 4,55 Meter lang bei 2,84 Metern Radstand, 1,89 Meter breit und 1,64 Meter hoch – also gut vergleichbar mit einem VW ID.4. Die Batterie in beiden VF7-Varianten fasst 75,3 kWh.

Beim Antrieb ist der Unterschied zwischen Eco und Plus jedoch größer als beim VF 6: Der Motor im VF 7 Eco entspricht dem VF 6 Plus, es handelt sich also um den 150 kW starken Frontantrieb mit 310 Nm und in diesem Fall 450 Kilometern WLTP-Reichweite. Serie sind hier 19-Zoll-Felgen. Der VF 7 Plus verfügt hingegen über einen elektrischen Allradantrieb mit zwei Motoren, Leistung und Drehmoment sind mit 260 kW und 500 Nm entsprechend höher. Die Reichweite liegt mit 431 Kilometern nur knapp unter der des FWD-Modells. Hier sind ab Werk 20-Zöller montiert, 21-Zoll-Felgen sind optional erhältlich. Aber auch hier sind noch keine Preise bekannt.

Im Innenraum setzen beide Baureihen auf einen 12,9 Zoll großen Touchscreen (Ausnahme ist der VF 7 Plus mit 15 Zoll), zudem verfügen sie über einen Highway-Fahrassistenten nach Level 2 und die Fähigkeit zu OTA-Updates. Obwohl es bereits recht ausführliche technische Daten gibt, macht Vinfast keine Angaben zu den verbauten Ladesystemen.

„VinFast ist stets bestrebt, vielfältige Fahrzeugoptionen anzubieten, um den Anforderungen der meisten Kunden gerecht zu werden, und gleichzeitig den Übergang von Verbrennungsmotoren zu vollelektrischen Fahrzeugen voranzutreiben“, sagt Le Thi Thu Thuy, stellvertretende Vorsitzende der Vingroup und CEO von VinFast. „Ich glaube, dass diese Modelle bei jungen Kunden, die sich für Technik und aufregende Fahrerlebnisse begeistern, gut ankommen werden.“

