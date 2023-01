„Die software-gesteuerte Batterie“ – Manuel Kuder von der Bavertis GmbH

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Manuel Kuder ist Co-Gründer und CEO der Bavertis GmbH. In seinem Vortrag bei unserer Online-Konferenz „electrive.net LIVE“ nimmt er die Schnittstelle von Leistungselektronik und Batterie, von Hard- und Software, in den Fokus.

Mit ihrem starken Forschungshintergrund will die Bavertis GmbH jeder einzelnen Batteriezelle eine smarte Leistungselektronik – sogenannte Multilevel-Umrichter – spendieren. Kuder spricht von der Schaffung einer transparenten, software-gesteuerten Batterie.

Durch die neue Technologie sollen die in heutigen Fahrzeugen verbauten Inverter, Onboard-Lader und Batteriemanagementsysteme entfallen. Per Software-Update soll die Batterie unter anderem für verschiedene Nutzungsszenarien programmiert werden können. Für besonders wichtig hält Kuder bidirektionales Laden: Batterien müssten als Netzpuffer genutzt werden, um die Ressourcen, in die investiert wird, auch auszunutzen.

In einem Demo-Fahrzeug hat die Bavertis GmbH ihre Technologie schon verbaut. Im März 2023 soll die Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen werden.