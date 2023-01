Dacia erweitert Spring-Baureihe um stärkeres Modell

Die Renault-Marke Dacia spendiert ihrem einzigen Elektromodell Spring einen leistungsstärkeren Motor in Verbindung mit einer neuen Ausstattungslinie. Der Spring Extreme Electric 65, den Dacia auf dem nun gestarteten Brüsseler Autosalon vorstellt, erhält einen neuen E-Motor mit 48 kW Leistung.

Der ausschließlich der neuen Ausstattungsvariante „Extreme“ vorbehaltene Elektromotor ist mit einem neuen Getriebe gekoppelt, „welches das auf die Antriebsräder übertragene Drehmoment steigert und eine bessere Beschleunigung und effektivere Rekuperation ermöglicht“, wie es Dacia in der Mitteilung ausdrückt. Details werden nicht genannt.

In Verbindung mit dem neuen Motor Electric 65 (die Kennziffer bezieht sich auf die Leistung in PS) erzielt der Spring Extreme eine Reichweite von 220 Kilometern im WLTP-Mixed-Zyklus und 305 Kilometern im WLTP-City-Zyklus. Der Einstiegsmotor Electric 45 mit 33 kW Leistung steht unverändert für die Ausstattung „Essential“ zur Wahl. Diese Motorisierung konnten wir bereits 2021 testen.

In der „Extreme 65“-Ausstattung gibt es zudem eine neue Lackierung namens „Schiefer-Blau“. In Kombination mit dieser Lackierung werden auch kupferfarbene Akzente an der Dachreling, den Außenspiegelgehäusen, den Radnaben, dem Dacia-Logo auf der Heckklappe und unterhalb der Scheinwerfer verbaut. Dazu kommen Muster im Stil einer topografischen Karte an den Vordertüren sowie Dekorelemente im Stil der vertikalen Protektoren mit angedeutetem Luftauslass zwischen Türen und Kotflügeln beim Duster. Auch auf den unteren Schutzleisten findet sich das topografische Muster wieder.

In Deutschland starten die Bestellungen für den Dacia Spring Extreme Electric 65 am 17. Januar zu Listenpreisen ab 24.550 Euro. Der Spring Essential Electric 45 ist dann ab 22.750 Euro verfügbar. Die neue Ausstattung „Extreme“ ersetzt das Optionspaket Expression, für das sich in Deutschland bisher neun von zehn Spring-Käufern entschieden haben (weltweit acht von zehn). Die ersten Auslieferungen des Dacia Spring Extreme mit neuem Electric 65 Motor erfolgen noch vor Sommer 2023.

Dass man an der Batterie nichts geändert hat, begründet Dacia mit den von den vernetzten Diensten des Fahrzeugs gesammelten Daten. Diese hätten „wertvolle Erkenntnisse darüber geliefert, wie das Fahrzeug die Bedürfnisse der Kunden wirklich erfüllt“. So seien die Kundinnen und Kunden im Schnitt nur 31 Kilometer pro Tag gefahren – und das auch nur mit 26 km/h als Durchschnittswert. Was angesichts der mageren DC-Ladeleistung von 30 kW nicht verwundert: 75 Prozent der Spring wurden zu Hause geladen.

„In weniger als zwei Jahren haben mehr als 100.000 Bestellungen den Dacia Spring zu einem der am stärksten nachgefragten Elektrofahrzeuge weltweit gemacht. Im Jahr 2022 war der Spring das drittbestverkaufte Elektrofahrzeug im europäischen Privatmarkt“, sagt Xavier Martinet, Senior Vice President Marketing, Sales & Operations bei Dacia. „Oftmals zunächst als Zweitwagen für den Haushalt erworben, ist der Spring in 90 Prozent der Mehrpersonenhaushalte das Haupttransportmittel unter der Woche.“

dacia-presse.de