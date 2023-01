Indien: Tata Power will 25.000 Ladepunkte bauen

Der indische Energieversorger Tata Power hat den Aufbau eines landesweiten Ladenetzes in Indien angekündigt. Rund 25.000 Ladepunkte sollen in den nächsten fünf Jahren installiert werden. Das Monitoring der Ladeinfrastruktur soll von Mumbai aus erfolgen.

Zu den angestrebten Ladeleistungen des geplanten Netzwerks macht Tata Power keine expliziten Angaben. Die neuen Ladestationen sollen das bisherige Ladenetz von Tata Power ergänzen. Dieses besteht nach Unternehmensangaben aus gut 3.600 öffentlichen und halböffentlichen Ladepunkten in über 450 indischen Städten sowie über 23.500 Ladegeräten in Privathaushalten.

Das Unternehmen gehört zum Mischkonzern Tata, hat seinen Firmensitz in Mumbai und ist nach eigenen Angaben in der gesamten Energie-Wertschöpfungskette vertreten. Im Ladeinfrastruktur-Sektor strebt der Energiekonzern die Bereitstellung von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge in jedem Winkel des Landes an. Die Palette soll dabei von Ladelösungen für Private, Unternehmen, Flotten und öffentliche Orte bis hin zu Ladeanlagen für E-Busse reichen.

Zurzeit ist Tata Power mit seinen Ladern vor allem in und um Mumbai, Goa, Surat, Chandigarh, Hyderabad, Pune und Bengaluru aktiv. Die Ladeinitiative stehe im Einklang mit dem National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP) der indischen Regierung, teilt Tata Power mit. Dieser ziele darauf ab, eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu entwickeln, die die neueste technologische Plattform nutzt und einen einfachen Zugang zu Ladestationen für Elektrofahrzeuge bietet.

Zum Betrieb des künftigen Netzwerkes plant das Unternehmen ein Network Operations Centre in Mumbai. Von dort aus soll die Überwachung der Ladeinfrastruktur in Echtzeit erfolgen.

tatapower.com