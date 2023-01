Während immer mehr US-Bundesstaaten dem Vorbild Kaliforniens folgen und den Verkauf neuer Verbrenner ab 2035 verbieten, hat Wyoming nun das Ziel ausgegeben, bis 2035 den Verkauf neuer Elektrofahrzeuge (!) einstellen zu wollen. Die Resolution mit dem Titel „Phasing Out New Electric Vehicle Sales By 2035“ wurde kürzlich vorgestellt.

Sie hat laut Berichten bereits starke Unterstützung von Mitgliedern des Repräsentantenhauses und des Senats von Wyoming. Wirklich ernst gemeint ist die Resolution aber offenbar nicht und „höchstwahrscheinlich nichts weiter als ein Hilferuf“, wie die Kollegen von „InsideEVs“ schreiben. Denn die Politiker sorgen sich um Arbeitsplätze in der Öl- und Gasindustrie, die sie durch den Wandel zur Elektromobilität bedroht sehen.

Obwohl Wyoming mit etwas mehr als einer halben Million Einwohner (0,17 Prozent der US-Bevölkerung) der am dünnsten besiedelte Bundesstaat ist, ist er der achtgrößte Ölproduzent der USA.

insideevs.com