Fabrice Cambolive wird CEO der Marke Renault

Zum 1. Februar 2023 wird Fabrice Cambolive die Verantwortung als CEO der Marke Renault übernehmen. Bisher hatte Renault-Konzernchef Luca de Meo auch die Marke in Personalunion geleitet. Cambolive soll vor allem die anstehende E-Offensive organisieren.

Der 54-Jährige ist seit 1992 bei der Renault Group und war zuletzt seit Mai 2022 als Chief Operating Officer der Marke Renault tätig – und hatte bereits in dieser Funktion an Luca de Meo berichtet.

Auch wenn Cambolive künftig nicht mehr der Marken-COO ist, wird er logischerweise auch in seiner neuen Position eng mit de Meo zusammenarbeiten und an ihn berichten – jedoch mit weiteren Befugnissen als Marken-CEO. Wie Renault in der Mitteilung schreibt, wird Cambolive für die Transformation der Marke mit der Einführung von 14 neuen Modellen bis 2025 sowie die Expansion in Europa und auf internationaler Ebene zuständig sein.

Cambolive war in seinen über 30 Jahren bei Renault in verschiedenen internationalen Vertriebs- und Marketingpositionen in Spanien, der Schweiz, Frankreich, Deutschland und Rumänien tätig. 2011 erfolgte seine Ernennung zum Vice President, Sales & Marketing für die Region Russland und Eurasien, bevor er 2015 zum CEO von Renault do Brasil berufen wurde. Im Jahr 2017 übernahm er die Verantwortung als Senior Vice President und Chairman der Region Afrika, Naher Osten, Indien und Pazifik. Im Jahr 2021 erfolgte die Ernennung zum Senior Vice President, Sales & Operations für die Marke Renault. In dieser Eigenschaft war er verantwortlich für die Umsetzung des Strategieplans Renaulution auf globaler Ebene und die Transformation des Geschäftsmodells der Marke.

„Ich bin stolz darauf, dass Fabrice Cambolive mit seiner 30-jährigen Erfahrung innerhalb der Gruppe die Führung der Marke Renault übernehmen wird“, sagt Luca de Meo, CEO der Renault Group. „Sein Engagement, seine internationale Erfahrung und seine profunde Kenntnis der Gruppe werden es ihm ermöglichen, den Fortschritt der Marke in den profitablen Segmenten weiter zu sichern. Ich zähle darauf, dass er die Teams durch den tiefgreifenden Wandel, den die Marke Renault in den kommenden Jahren durchlaufen wird, führen wird.“

Auch Mobilize bekommt zum 1. Februar 2023 einen neuen Chef. Neuer CEO der Mobilitätsmarke von Renault wird Gianluca De Ficchy. Als solcher wird er für die Marken Mobilize Financial Services und Mobilize Beyond Automotive verantwortlich sein. In dieser Position wird De Ficchy der Vorgesetzte von Fedra Ribeiro, die Ende 2022 als CEO von Mobilize Beyond Automotive berufen wurde. Die Gründungschefin der Renault-Mobilitätssparte Mobilize, Clotilde Delbos, hatte die Renault Group zum Jahresende verlassen.

renault-presse.de (Cambolive), mobilize-presse.de (De Ficchy)